Omar Murillo habló sobre la millonaria cifra que ganó en La casa de los famosos

Durante su estadía en La casa de los famosos, Omar Murillo fue uno de los participantes más polémicos de la primera edición del reality. Además, protagonizó fuertes discusiones con sus compañeros, como Karen Sevillano, La Segura, Alfredo Redes.

El actor colombiano, que ha participado en grandes producciones nacionales como ‘El man es Germán’, ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Los medallistas’, ‘Nadie me quita lo bailao’, entre otras, es reconocido por su personalidad y originalidad. Algunos internautas aseguran que fue uno de los motivos por los que salió

Su salida se dio el pasado domingo 21 de abril, tras no recibir los suficientes votos del público para alargar su participación en La casa de los famosos.

Omar Murillo ha concedido entrevistas a diversos medios nacionales y ha revelado detalles del programa y sus compañeros. Por otro lado, reveló cuánto ganó, una pregunta frecuente entre los televidentes.

Antes los diferentes rumores que se viralizan en redes sociales. Entre esos estaba que el actor ganaba la millonaria suma de más de 64 millones de pesos por semana.

“Cambia de pregunta, a veces se hablan muchas cosas que no son. Menos mal que mis amigos de la DIAN conocen que no me gano todo eso. La verdad es que no me gusta ser pretencioso, así que poco hablo de eso. Las bendiciones de Dios está, pero la gente habla mucho y no todo es cierto”, se limitó a responder en entrevista con Tropicana.

El actor y exparticipante de La casa de los famosos confesó que participar en el reality ha sido el mejor taller de convivencia que ha tomado. “Fue una montaña rusa emocionante. Yo haría amistad con todos. Así yo me haya dado cuenta acá, eso es un concurso. Yo realmente estoy dispuesto y esperándolos a todos y que gane el mejor”.

Murillo catalogó a Karen Sevillano como “la mandona”, a Pantera de “explosivo” y a Alfredo Redes, con quien tuvo enfrentamientos más fuertes, como “mentiroso”. Aunque en sus últimos días tuvo una buena relación con sus compañeros y disfrutó los momentos en la casa.

“De pronto haberme metido, desde mi realidad, con gente que tiene tantos seguidores, ¿no? Pero igual asumimos lo que pasó y vamos para adelante, todo tiene que pasar por algo”, aseveró en ViX, tras su eliminación.

