Jurado de Yo me llamo se declara en bancarrota y trabaja en televisión nacional

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ aseguró que se encuentra en una posición difícil en temas económicos: “Yo estoy quebrado, estoy embargado. Me tumbaron $600 millones de pesos en Medellín con una criptomoneda. La verdad es que desde la pandemia, no he podido engancharme de nuevo. Un gerente de Telecaribe me bajó el sueldo a la mitad, en los últimos años he pasado por situaciones económicas que nunca había pasado en mi vida”, expresó Martínez, desesperado por la situación, que se ha empeorado con los excesivos cosos de la factura de la luz en la costa Caribe.

Además, señaló que: “nunca pensé que venir de los Estados Unidos a retirarme acá en Colombia, me iba a costar lo que me está constando. No tienen el respeto con uno porque le quitan la luz en cualquier momento, se me han dañado varios electrodomésticos. De $350.000 pesos que pagaba en abril de 2023, ahora pagó más de un millón. Ellos tienen alguna forma fraudulenta que le ponen a uno un consumo que no está haciendo. Mucha gente sale y me apoya con mensajes, pero eso no soluciona nada.”

Entre sus seguidores y colombianos cercanos a su trabajo en el mundo del entretenimiento, la noticia de su estado de bancarrota generó conmoción y muchos le dejaron mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales, donde reconocieron su trayectoria profesional. No obstante, hay personas que cuestionan las decisiones financieras que tomó y que lo llevaron a vivir esta situación.

“Pero este señor lo presumía de ser millonario”, “¿Jairo como puedo apoyarte?”, “Nos roban en la cara”, “Valiente”, “Está acabando con la salud mental de los costeños y nadie hace nada”, “Ayer lo vi en Keko o algo así, estaba muy feliz por la alfombra roja con la Sra. de rulos. No ahorró”, “Hermano Jairo, pa’ lante y tenemos que seguir batallando”, fueron alguno de los comentarios que se leen en la publicación del video.

