En una trocha, integrantes del Tren de Aragua atacan a piedra a un vigilante

Aunque Franklin Javier Herrera Ruiz rogó una y otra vez que no lo golpearan más con piedras y patadas, y que lo dejaran ir porque tenía que trabajar, sus dos agresores no tuvieran piedad y hasta que no lo vieron totalmente ensangrentado y al borde de la muerte, no lo dejaron de atacar.

Esta dramática escena fue grabada en un video que los agresores le habrían enviado a la pareja sentimental de Herrera Ruiz.

Quienes cometieron el hecho, según se logra escuchar en el video, aseguraron pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua.

¿Pero dónde se dio el ataque? Eso es lo que tratan de establecer las autoridades, pues en las imágenes se observa que fue en una trocha, pero no hay un punto exacto, y a Franklin Javier Herrera lo auxilió un taxista que se lo encontró y al verlo gravemente herido, lo trasladó al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Según una fuente judicial, cuando el hombre ingresó al centro asistencial, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) fue alertada del caso y de inmediato los investigadores de la Sijín iniciaron las pesquisas.

Cómo se dio todo

Entre las indagaciones, las autoridades conocieron que el viernes, 17 de mayo, Franklin Herrera salió de su casa a las 4:30 de la tarde, con rumbo a un conjunto residencial de Los Patios, donde trabaja como vigilante.

Las autoridades también se enteraron de que a las 8:00 de la mañana del sábado, el hombre habría llamado a su pareja sentimental y le dijo que iba a hacer un ‘trabajito’ extra, cortándole el pelo y pintándoselo a una mujer, pues Franklin Javier también es barbero.

Pero las horas pasaron y Herrera no se volvió a comunicar más con su esposa, lo que preocupó a la mujer, pues él debía ir a la casa a cambiarse para retornar a su trabajo como vigilante, porque tenía turno de nuevo a las 6:00 p. m.

La mujer, angustiada, comenzó a llamarlo a su celular una y otra vez, pero estaba apagado. También se contactó con unos conocidos para preguntarles si sabían algo de él y nadie le supo dar razón.

Estando en esas, un desconocido le habría escrito por una red social a la esposa de Franklin Javier y le envió el video donde lo están atacando. Ella quedó estupefacta y de inmediato alertó a la Policía Metropolitana y fue ahí cuando se enteró de que él estaba en el hospital de Cúcuta.

La esposa de la víctima de inmediato se trasladó al centro asistencial y se enteró de que estaba muy grave y que cuando ingresó, él solo decía que le robaron el celular y 800 mil pesos.

Ayer, al cierre de esta edición, Franklin Javier Herrera estaba bajo observación médica, por la gravedad de las heridas en su cabeza y cara.

Las autoridades están analizando las imágenes y tratan de establecer quienes son los responsables.



