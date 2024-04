‘Beba’ habló después de su expulsión de Desafío XX

Tras el debate generado la semana pasada y su posterior expulsión del programa Desafío XX, de Caracol, la barranquillera Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, dio la cara y habló de lo que pasó en el popular programa.

Beba, de 25 años, modelo y artista, violó varias normas del juego, entre ellas la de abandonar Playa Baja e irse a dormir a una de las casas, todo esto tras discutir con sus compañeros del equipo Alfa.

La polémica siguió en la jornada de expulsión, en la que no solo debatió nuevamente frente a sus compañeros, sino ante la presentadora Andrea Serna, ante la que dijo que las imágenes habían sido alteradas, que el equipo de producción la había engañado y se quejó del servicio médico del programa, hecho que enfureció a la conductora del espacio.

El fin de semana, un día después de haber sido expulsada del Desafío XX, Beba publicó un video en su cuenta de Instagram donde habló por primera vez sobre su salida del reality, hecho que causó una ola de críticas en su contra por parte de los internautas.

“Dejaste a la costa súper mal parada, no nos representas”, “Te faltó pedir disculpas a todo un país y más la costa, eso es humildad”, “Pensé q pediría disculpas o algo”, “Miss tendinitis”, son algunos de los duros comentarios que recibió Beba tras publicar el video.

Ante las críticas y los malos comentarios que recibió en la tarde de este domingo, publicó un extenso mensaje en las historias de Instagram dedicado a quienes la han atacado por su participación en el Desafío y expresó que todo lo que está viviendo se debe a “un mundo lleno de odio y fanatismo”, cita el diario El País, de Cali.

“No hay odio en mi corazón hacia nadie, hacia ninguna de las personas que, con tanto afán, fervor y pasión, se han tomado mucho de su tiempo y sus vidas, para dejarme su rencor y aborrecimiento desmedido”, dice el inicio del mensaje de Beba.

Sobre su paso por Desafío afirmó que fue una experiencia muy fuerte.

“A las personas que sí han sido receptivas y coherentes... porque gracias a Dios hay muchos, gracias, mil gracias. No tanto por lo que puedan decirme a mí, sino porque me dan la esperanza de que aun en un mundo lleno de tanto odio y fanatismo dañino, sigue habiendo personas nobles, sentaras y humanas”.

Beba recibió el apoyo en redes de su novio, que también subió un video expresando su admiración por su pareja.

“Mi nombre es Andrés, soy el novio de la Beba, en el tema del Desafío, y siempre me preguntan: ‘Ey, ‘Andy’, tú ¿cómo haces para aguantarte a ‘Beba’? Respuesta, yo no me la aguanto, yo me la gozo, me la disfruto, me gusta estar con ella. Cuando uno es un hombre maduro, que respeta y que vela por la seguridad, la mujer se siente segura de sí misma”, expresó Gómez.

