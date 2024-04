El nuevo álbum de Taylor Swift superó los 300 millones de streams en Spotify

Que Taylor Alison Swift publique un nuevo álbum es sinónimo casi instantáneo de ruptura de récords, incluso si son los que ya le pertenecían a la cantante de West Reading, Pensilvania (Estados Unidos).



'The Tortured Poets Department', la más reciente producción de la cantautora, no se queda atrás. Spotify anunció el 19 de abril, cuando se cumplieron veinticuatro horas desde que álbum salió, que llegó a las 200 millones de reproducciones.

Lea: Postura de Aleks Syntek sobre álbum de Karol G causa revuelo en redes sociales

Los números no se detuvieron allí. La plataforma de streaming dio a conocer que la cifra, en realidad, fue de 300 millones, un dato que se hizo oficial luego de terminar de contar. "History made!", escribió Spotify en su cuenta de X.



"El 19 de abril de 2024, 'The Tortured Poets Department', de Taylor Swift, fue el primer álbum en la historia de Spotify en tener más de 300 millones de streams en un solo día", contó en inglés la compañía en una publicación con más de 55 mil me gusta.



Además, la primera canción del álbum, 'Fortnight', que Swift interpreta junto al neoyorquino Post Malone, obtuvo el récord de la canción más escuchada en la plataforma en un solo día, superando a 'Easy on Me', de Adele, que impuso la marca en 2021.



Taylor Swift ya tenía consigo el récord de más reproducciones en un solo día en Spotify, con 'Midnights', que el 21 de octubre de 2022 acompañó una segunda plusmarca de la norteamericana: ser la artista más escuchada en un mismo día.



'Midnights', el disco previo a la ambiciosa gira 'The Eras Tour', había arribado a las 184,7 millones de streams el día de su lanzamiento. El 27 de octubre de 2023, cuando Swift lanzó su versión del álbum 1989, hubo otro récord roto.

Conozca: Arranca la expectativa de 'Cien años de soledad', la serie de Netflix



De acuerdo con Spotify, con '1989 (Taylor's Version)', Taylor Swift se convirtió en la intérprete con más reproducciones en un mismo día, superando, de nuevo, su propia marca. Y el relanzamiento llegó a las 176 millones de streams.



'The Tortured Poets Department' inicialmente fue lanzado a las once de la noche, hora colombiana, del 18 de abril con dieciséis tracks. A las dos de la madrugada, la pensilvana anunció otras quince canciones, así que la producción tiene 31 en total.



La antesala de la publicación digital de 'Poets' estuvo marcada, para no variar, por otro récord: fue el álbum más preguardado en la historia de Spotify, como lo indicó la propia empresa sueca un día antes del jueves anhelado por las y los swifties.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.