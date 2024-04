Postura de Aleks Syntek sobre álbum de Karol G causa revuelo en redes sociales

Le puede interesar: Las redes sociales estallan por la posible filtración del nuevo disco de Taylor Swift

“Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identificó con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, dijo el cantante.

Aunque conservó álbumes de artistas como Shakira, Zoé, Danna Paola, Taylor Swift y Belanova, que hacen música para una generación más joven de a la que pertenece, fue sincero y no dudó en lanzar ‘Mañana será bonito’ al inodoro.

“No me vayan a funar, no me vayan a funar”, comentó en medio de risas por tirar el álbum en el inodoro.

Con información de El Universal*

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion