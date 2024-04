Cúcuta Futsal ganó y sigue con vida en la Liga I-2024

Era una obligación ganar y Cúcuta Futsal lo hizo. La noche del viernes, en el coliseo Toto Hernández, el quinteto rojinegro superó 4-0 a Corporación Real Antioquia y aún sueña con clasificarse a los octavos de final de la Liga I-2024.

Tras una serie de malos resultados, el equipo del venezolano Fredy González levantó cabeza en la sexta y penúltima fecha imponiéndose gracias a los goles de Jhon Deivi Delgado, Nicolás Yáñez, Brayan Montaño y Mario Ramírez.

Lea aquí: Motilones del Norte presentó su 'tribu' para la Liga I-2024

González formó inicialmente con Juan Carlos Stapper; Ruber Bedoya, Mario Ramírez, Jefferson Solano y Yairon Palencia

La victoria deja con vida al vigente subcampeón de la Liga que venía de ser goleado 8-4 por Saeta en Bogotá y 8-1 por Atlético Dorada en la capital de Norte de Santander. Previamente, el cuadro rojinegro había superado 3-2 a Leones de Itagüí, empatado 3-3 con El Carmen de Viboral y perdido 2-1 ante Sampas.

Así las cosas, a falta de una fecha, Cúcuta Futsal alcanzó las siete unidades y se ubica séptimo en el Grupo C (avanzan cuatro). En la última jornada –que aún no ha sido programada- deberá visitar a Futsal Rionegro, cuarto con 8 puntos.

Los otros juegos de la jornada serán Real Antioquia vs. El Carmen de Viboral, Saeta vs. Leones y La Dorada vs. Sanpas.

Cúcuta está obligado a ganar para alcanzar los 10 puntos y mirar de reojo las actuaciones de El Carmen de Viboral y Sanpas. Triunfando y si sus dos rivales no vencen, se asegurará en los octavos de final.

Tabla de posiciones:

Atlético La Dorada (17 pts) Saeta (9 pts) Real Antioquia (9 pts) Futsal Rionegro (8 pts) El Camen de Viboral (8 pts) Deportivo Sanpas (7 pts) Cúcuta Futsal (7 pts) Leones FC (3 pts)

*Clasifican los cuatro primeros.

Foto: Cortesía prensa Gobernación de Norte de Santander.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion