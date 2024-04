Cúcuta Deportivo regresó al triunfo en medio de protestas de su hinchada

En medio de un ambiente hostil generado por parte de algunos de los asistentes al General Santander, Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 a Internacional de Palmira en la fecha 13 del Torneo I-2024.

Un golazo del argentino Valentín Robaldo (13’) dio el primer triunfo al rojinegro desde que es dirigido por el interino Braynner García (registraba dos derrotas).

La victoria fue un desahogo para los motilones que no sabían lo que era celebrar desde hace cinco fechas. Este resultado deja al Cúcuta parcialmente segundo con 25 unidades.

En la tribuna sur lucieron algunas banderas con las frases “Si no hay ascenso para nosotros, no habrá paz para ustedes”, “La hinchada le apuesta al ascenso, ustedes al Betplay”, “ Cadena, Cúcuta no es tu negocio”, entre otros.

La protesta tiene como fundamento la crisis de resultados en fechas anteriores, originado, en parte, tras la salida del cuerpo técnico liderado por el argentino Federico Barrionuevo por decisión de los directivos del equipo.

Los cánticos en contra de jugadores y dirigentes fueron reiterativos durante todo el compromiso. Esta fue la primera asistencia de público en la tribuna Sur en lo que va de 2024 recordando que la barra popular optó por no ingresar a modo protesta.

En la próxima jornada, visitará al Real Santander el jueves 2 de mayo en el estadio Villaconcha (Piedecuesta).