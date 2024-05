Petro habla sobre corrupción en la Ungrd: anuncia mesa técnica

Sin hacer una mención explícita a la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz –señalada de ser una supuesta intermediaria en hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), este viernes la Presidencia de la República anunció la creación de una mesa técnica para “documentar casos de uso indebido de recursos públicos”.

Sin tampoco referirse a las acusaciones supuestos sobornos gestados del Gobierno Nacional a los presidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara de Representantes, Andrés Calle –para agilizar el supuesto trámite de las reformas sociales–, Presidencia reiteró su política de “cero tolerancia” con hechos de corrupción.

Por ello, anunció que identificará, documentará y enfrentará “cualquier indicio de corrupción” para posteriormente facilitar la actuación independiente y efectiva de la Fiscalía.

“El presidente Gustavo Petro ordenó la formación de una Mesa Técnica de Coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos”, declaró Presidencia, que indicó que el equipo de “alto nivel” estará conformado por la Secretaría de la Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y un grupo de auditores externos.

Inclusive, anunció que la mesa “establecerá una estrecha colaboración” con la Embajada de Estados Unidos en Colombia para fortalecer la cooperación internacional en el intercambio de información. “Esta alianza se enfocará especialmente en la identificación de capitales internacionales derivados de actos de corrupción”.

Además, el Gobierno solicitó la colaboración tanto de la Contraloría como de la Procuraduría, mientras que la Agencia de Defensa Jurídica prestará colaboración a la Fiscalía.

“La mesa técnica también se encargará de que el Gobierno adopte un esquema de buenas prácticas de integridad corporativa. Se garantizará el cumplimiento de los más altos estándares técnicos y la colaboración plena con las autoridades competentes para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas”, precisó Presidencia.

Este viernes, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), prendió el ventilador y aseguró que supuestamente pagó millonarios sobornos tanto a Calle como al presidente del Senado, Iván Name.

Según el exfuncionario, el propósito de los pagos era impulsar la aprobación de las reformas sociales del Gobierno Nacional en el Congreso. Por ello, habló de pagos en efectivo, entregados en maletas, entre septiembre y octubre de 2023 de supuestamente $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle.

En su acusación, el exsubdirector de la Ungrd aseguró que en la supuesta conspiración de corrupción también participaron el director de la Ungrd de ese entonces, Olmedo López; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle (...) La orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘présteme 4.000 millones de pesos’ (...). Son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”, manifestó Pinilla en diálogo con Semana.

Según él, “la plata me la entregan en efectivo y yo la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name, y yo directamente se la entregó al doctor Calle (...) Eran billetes de 50.000 pesos y de 100.000 pesos, en fajos”.

