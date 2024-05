Sneyder Pinilla salpicó con supuestos sobornos de $4.000 millones a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes

El ingeniero civil Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quien hasta el pasado 6 de marzo fue subdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), afirmó que usó dineros de la entidad para pagar, presuntamente, millonarios sobornos al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

El exfuncionario hizo esta confesión en una entrevista exclusiva con el portal noticioso Semana, al cual le señaló que el propósito de los pagos era impulsar la aprobación de las reformas sociales del Gobierno Nacional en el Congreso.

En su declaración, precisó que los pagos en efectivo, entregados en maletas, se realizaron en septiembre y octubre de 2023, de la siguiente forma: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle, supuestamente.

Añadió que en esa presunta conspiración también participaron el director de la Ungrd de ese entonces, Olmedo López; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle (...). La orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘présteme 4.000 millones de pesos’ (...). Son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”, manifestó Pinilla.

Según él, “la plata me la entregan en efectivo y yo la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name, y yo directamente se la entregó al doctor Calle (...). Eran billetes de 50.000 pesos y de 100.000 pesos, en fajos”.

Sobre la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, contó que “ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega”.

En cuanto al ministro Velásquez, comentó que habría participado en las reuniones en las que presuntamente se acordó el pago de los $4.000 millones.

Sneyder Pinilla renunció a la Ungrd el pasado 6 de marzo, en medio de graves cuestionamientos por irregularidades en la adquisición de carrotanques para el abastecimiento de agua potable en La Guajira y otros territorios afectados por la falta del insumo vital. Duró nueve meses como subdirector.

Tanto él como su antiguo jefe, Olmedo López, están siendo investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, por presuntos sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques, por medio de una licitación de $46.800 millones

Frente a las declaraciones de Pinilla, el primer funcionario del Gobierno en pronunciarse fue Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad Social. “Sandra Ortiz, Consejera de regiones, debe apartarse del gobierno mientras @FiscaliaCol determina si es cierta la grave acusación que hace Sneyder Pinilla sobre haber llevado a Iván Name 3.000 millones de la corrupción en UNGRD. Unos pocos no pueden seguir manchando un gob que nos ha dado la instrucción de cuidar los recursos con máxima transparencia” (sic), trinó este viernes.

