Cinco salidas en falso de Petro en su intento por magnificar marchas

Entérese: Proponen que Cúcuta también tenga un Consejo Municipal de Paz

¿En jaque la credibilidad del jefe de Estado?

Más allá de despistes o situaciones aisladas, que el presidente de la República recurra, de manera reiterada, a la divulgación de información imprecisa tiene serias implicaciones que, incluso, pueden llegar a afectar a la democracia. Se trata de una situación que adquiere aun mayores dimensiones si se tiene en cuenta que el mandatario reclamaba durante las marchas del 21 de abril que muchos de quienes se movilizaron lo hicieron movidos por mentiras.

“La cuenta del presidente no es la de un opinador más o la de un activista, es la de un jefe de Estado. Pero la maneja de una forma irresponsable y divulga información que no ha verificado o que es abiertamente falsa. Eso todo mundo lo sabe y a él no le importa. Lo corrigen y no baja esa información. Él es una autoridad y debería darle manejo a este red social como un mandatario, con información veraz”, explica la politóloga María Alejandra Arboleda, consultora de comunicación política y análisis de opinión pública.

En ello coincide la profesora Luciana Manfredi del Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Icesi, quien llama la atención por el “manejo visceral” que Petro da a sus redes. “No hay planeación de contenidos y se dedica a opinar de todo el tiempo sin siquiera verificar la información, muchas veces cometiendo errores groseros de compartir fake news”.

Según Manfredi, las implicaciones no solo abarcan la comunicación, “pues desgasta a la audiencia con todos esos errores y noticias falsas”, sino que termina por minar su credibilidad, “lo que afecta su legitimidad como gobernante”.

Arboleda agrega otra dificultad: con su manejo, Petro termina por generar incertidumbre, zozobra y caos. “Lo que hace desde su comunicación es generar cada vez más disensos, echándole más gasolina a conflictos. No le interesa solucionar o llegar a consensos. Su táctica es la distracción, la manipulación, dividir y polarizar. Eso tiene serias implicaciones en materia democrática”.

Tomado de El Colombiano

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion