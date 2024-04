A la cárcel ‘El Mono’ por participar en el homicidio de un mototaxista en La Fortaleza

Las pesquisas que la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) adelantó durante al menos un mes, para establecer quienes habrían asesinado a Luis Arturo Pérez Lázaro, el pasado 5 de abril, comenzaron a dar frutos.

A través de los videos de algunas cámaras de seguridad instaladas en La Fortaleza y Antonia Santos, los investigadores identificaron a los dos hombres que ese día, presuntamente, cometieron el crimen para robarle la moto.

Uno de los señalados sería Andrés Camilo Quintana Zambrano, conocido también como ‘El Mono’.

A este presunto homicida, de 21 años, la Policía lo detuvo el pasado 20 de abril, a la 1:00 de la tarde, cuando se encontraba por el Anillo Vial Occidental, a la altura de la urbanización Pleno Sol.

Cuando los uniformados revisaron sus antecedentes, se encontraron con que ‘El Mono’ era solicitado por el Juzgado Octavo Municipal de Funciones de Control de Garantías, para que rindiera cuentas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, homicidio y hurto.

Luego de ser presentado en audiencias ante un juez, Andrés Camilo Quintana fue enviado a la cárcel para que enfrente el juicio.

La investigación

De acuerdo a las pesquisas adelantadas, además del seguimiento a los videos, en la invasión La Fortaleza, donde se registró el lamentable hecho, la comunidad habría manifestado que días antes vieron a Andrés Camilo por esa zona de Cúcuta.

Pero ‘El Mono’ no andaba solo, al parecer, Jhon Stiven Lindarte Moncada, conocido como ‘Bacalao’ y quien fue asesinado en una masacre hace dos semanas en Atalaya, lo acompañaba. Su presencia habría sido para marcar a su próxima víctima.

“El día del homicidio, al parecer, ‘Bacalao’ habría sido el que disparó contra el hombre para despojarlo de la moto”, sostuvo una fuente judicial.

Mientras Jhon Stiven habría sido el homicida, ‘El Mono’, supuestamente, se encargó de llevarse la moto de la víctima, mientras ‘Bacalao’ iba de parrillero.

Se hizo justicia

Tras conocer la noticia de la captura de Andrés Quintana, la esposa de Luis Arturo manifestó estar contenta, pues se hizo justicia.

“Aún no entiendo por qué lo asesinaron. Si se querían llevar la moto, pues que se la llevaran, para qué matarlo. Ya nada me lo devolverá, pero si ese hombre tiene que ver con el homicidio de mi esposo, que pagué y no salga de la cárcel”, señaló la mujer.

A la esposa de la víctima, la vida le cambio desde el día homicidio, pues ahora con su trabajo debe sostener y apoyar a sus 4 hijos, quienes cada día extrañan a su papá.

El homicidio

A las 12:39 p. m., de ese 5 de abril, cuando el mototaxista Luis Pérez iba a recoger a su próxima pasajera, dos hombres lo interceptaron.

Uno de ellos, para bajarlo de la moto, le disparó, dejándolo gravemente herido en el pecho. Mientras Luis estaba en el piso, otro de los hombres levantó la moto Suzuki GN negra, de placa QBJ 44F, para llevársela.

Mientras los delincuentes se daban a la fuga por las calles de la invasión La Fortaleza, el mototaxista quedó agonizante en el porche de una casa en la Manzana AE lote 19. Minutos después, los vecinos lo auxiliaron y llevaron al Policlínico de Atalaya, donde finalmente falleció.

