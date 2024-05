Cucuteña murió durante un procedimiento estético en Villavicencio

Luego de fallecer en Villavicencio, tras someterse a un procedimiento estético, la familia de Francy Carolina Lozano Quintero, ayer, se despedía de ella en Cúcuta. Con dolor, impotencia y hasta rabia, lloraban la pérdida de una gran mujer.

Lozano Quintero, de 36 años, habría llegado el sábado hasta un spa en el barrio Camoa, en la capital de Meta, donde le realizarían un procedimiento estético, al parecer, para reducir abdomen, pero todo se habría complicado.

Para finalmente programar el procedimiento, el pasado jueves la mujer fue valorada por una doctora que venía de Bogotá y así explicarle lo que quería en su cuerpo. Habrían acordado que la intervención sería el sábado 11 de mayo, a las 12:00 del mediodía.

“Yo la acompañé en todo el proceso, y ese día no la pude llevar, pero si la recogería. Según nos dijeron ese procedimiento se demoraría tres horas. Cuando yo llegué por ella a las 2:15 de la tarde, nadie me abría”, aseguró el esposo de la mujer.

Le puede interesar: ¿Exceso de fuerza? Investigan si el uso del taser habría provocado la muerte de un hombre en Villa del Rosario

Al ver que nadie le abría, el hombre se preocupó. Minutos más tarde, al lugar llegó una patrulla de la Policía también para tocar, pero él les manifestó que no había nadie.

Segundos después, el hombre escuchó por el radio de los uniformados, que mencionaron el nombre de su esposa: Francy Lozano.

Angustiado, él empezó a preguntarles por qué la estaban nombrando a ella y ahí el uniformado le explicó que la habrían llevado a la Clínica La Primavera, luego de que en ese spa, saliera mal el procedimiento estético. Consternado, el hombre se trasladó al centro asistencial para mirar cómo estaba su amada esposa, pero el dolor de una tragedia lo invadiría después.

Tras llegar, los galenos de turno le explicaron que ella había sido llevada, pero ellos nada pudieron hacer, la mujer falleció.

La impotencia lo carcomía, pues sin dar la cara, los dueños del spa dejaron a su esposa, “como si fuera una bolsa de basura”, en la entrada de la clínica.

“Ellos tenían mi número, porque yo fui con ella a la valoración y siempre estuve pendiente, ¿por qué no me llamaron? Si la Policía no hubiese llegado al lugar y yo no hubiera escuchado el nombre de ella por ese radio, me hubieran dado las 5:00 de la tarde y yo no sabía nada”, añadió el hombre.

La rabia lo invadía tras recordar ese día, pues su esposa era una gran mujer y no merecía que la trataran de la manera tan inhumana como lo hicieron.

Conozca: El último adiós al soldado cucuteño que murió en medio de un enfrentamiento en Huila

La doctora y quienes estaban en el spa, se escaparon luego de dejar a la mujer en la clínica y no han querido rendir cuentas a las autoridades, tras lo que sucedió ese día. Por eso la familia de Francy espera que se haga justicia y quienes estuvieron en el lugar, expliquen qué fue lo que sucedió.

Una gran mujer

Los familiares y amigos de Francy Lozano la recordaron como una mujer entregada, apasionada por su trabajo y que con su carisma contagiaba de felicidad a quienes estaban a su lado.

Lozano Quintero llegó a Villavicencio hace 4 años para ejercer su profesión como Ingeniera Biotecnológica. Meses después habría conseguido trabajo como docente de primaria y bachillerato en un colegio de esa ciudad.

Próximamente con su esposo, tenían pensado un viaje a San Andrés, donde ella quería disfrutar y lucir radiante, como siempre la caracterizaron sus familiares.

La tarde de ayer, entre el dolor de la pérdida y la resignación de que a la mujer no la volverán a tener cerca, sus familiares le daban el último adiós en su ciudad natal.

Ahora, solo les queda esperar el dictamen final que entregue Medicina Legal, donde logren conocer cuáles serían las causas por las que la mujer murió.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion