¿Exceso de fuerza? Investigan si el uso del taser habría provocado la muerte de un hombre en Villa del Rosario

Para la hermana de Yeferson Alberto Barajas Suárez, las causas de su muerte aún no son claras. Lo único que sabe es que en medio de un procedimiento policial, a él lo habrían atacado con una pistola taser, mientras lo tenían esposado en la reja de la entrada a un conjunto residencial en La Parada de Villa del Rosario.

“Mi hermano salió el sábado en la mañana a trabajar como ayudante de buseta. Mi cuñada llamó a mi otro hermano a las 10:00 de la mañana y le dice, ‘a su hermano Yeferson parece que lo mató la Policía con una taser’. Mi hermano y yo acudimos al hospital de Villa del Rosario y nos dicen, ‘aquí nunca lo trajeron’”, señaló la mujer.

Luego del hecho, ella fue en buscada del cuerpo de su hermano, de 30 años, que no había podido ser identificado, pues ese día no le encontraron ni los documentos, ni el celular.

Ahora la mujer espera respuestas frente a la muerte de Yeferson Barajas, pues no comprende varios detalles del procedimiento, en el que fue necesario que intervinieran ocho policías.

“Yo lo que quiero saber es por qué, si mi hermano estaba parado, sin sangre y esposado, apareció en las fotos con una pantaloneta y no con el pantalón que tenía, y además, por qué aparece reventado y golpeado”, sostuvo la hermana de Yeferson.

Y añadió: “Nadie me ha dado una explicación, no sé qué pasó con mi hermano. Me lo entregaron muerto”.

El hombre trabajaba en construcción, pero hace algún tiempo había empezado como ayudante de buseta, mientras le daban uno de estos vehículos para manejar.

Barajas Suárez, dejó dos hijos, uno de 1 año y otro de 5, “él era una persona muy recochera, muy sonriente, muy colaborador, de muy buen corazón. De mi hermano no se escuchaban problemas. Era el menor de cuatro hermanos”, manifestó la mujer.

¿Qué dicen las autoridades?

Según la Policía, ese día recibieron varias llamadas al 123 en Villa del Rosario, donde la comunidad les manifestaba que un hombre estaba forcejeando con un vigilante de un conjunto residencial, al parecer, intentando quitarle el arma.

“A raíz de que el hombre tenía una actitud bastante violenta fue necesario que llegaran otras patrullas al lugar, inclusive una patrulla que tenía este dispositivo taser, el cual fue necesario utilizarlo para poder reducir a esta persona”, aseguró el coronel William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

Presuntamente, el hombre antes de llegar al punto, ya había tomado una actitud agresiva por la calle, tanto que, al parecer, se habría golpeado.

“También hay una versión de una persona que dio declaración ante la justicia, donde manifiesta que él se había caído dos veces sobre ese sector”, añadió el alto mando.

A su vez, el coronel Quintero afirmó que el hombre tenía antecedentes por hurto, lesiones personales y por ataques a servidor público.

Pero será el Instituto de Medicina Legal el que diga las causas de la muerte de Yeferson Alberto, tras la necropsia que le hicieron.

