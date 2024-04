Cámaras de comercio tendrán sistemas contra lavado de activos en 2025

Durante el periodo de transición, la superintendencia dispondrá de los mecanismos de atención, capacitación, pedagogía y acompañamiento permanente que estime necesarios, a fin de orientar a los nuevos sujetos obligados para que puedan dar cumplimiento a esta directriz.

“Es importante precisar que durante ese lapso no se exigirá el cumplimiento de las obligaciones inherentes al Sagrilaft y un PTEE, sin perjuicio de que estas entidades dispongan su implementación antes de la fecha en mención – 31 de mayo de 2025 -”, anotó la Supersociedades.

La superintendencia procura que los sujetos obligados sean quienes asuman directamente las disposiciones de la nueva circular externa, sin incurrir en costos o gravámenes adicionales que impacten sus propias finanzas y capacidad patrimoniales y en el entendido en que la implementación no debe generar costos significativos para los nuevos sujetos obligados.

Al respecto, el superintendente de Sociedades Billy Escobar señaló que, “las cámaras de comercio del país deben ser un referente de excelencia para las empresas en la lucha contra la corrupción, con lo cual además se contribuye a la sostenibilidad de los entes camerales y Esales. Por esta razón, nuestra misión será la de acompañar y orientar gratuitamente a estas entidades en el periodo de transición para la preparación e implementación de los procedimientos tendientes al cumplimiento de estas disposiciones”.

El funcionario añadió que la disposición para implementar el Sagrilaft por parte de las cámaras se cumplía este año, pero se extendió para aplicar un mecanismo de capacitación y prevención más fuerte, para que no cometan errores y no incurran en gastos en los que no deben incurrir.

De esa idea haría parte, por ejemplo, que varias cámaras de comercio mas pequeñas tengan un oficial de cumplimiento de Sagrilaft, para que este costo sea asumido entre todas y no recaiga en una sola. “Esto sería una idea para bajar costos y sería un mecanismo excepcional”, mencionó Escobar.

