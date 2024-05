Oscar Gerardino todavía no es reintegrado a la dirección administrativa de Comfanorte

Un nuevo capítulo comenzó a escribirse ayer en la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte), luego de la sorpresiva intervención administrativa que ordenó hace dos semanas la Superintendencia del Subsidio Familiar, por las presuntas irregularidades en el proyecto de vivienda Torres del Norte.

En respuesta a una acción de tutela interpuesta por quien fuera el director de la Caja hasta hace unos días, Oscar Guillermo Gerardino Astier, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta ordenó suspender provisionalmente los efectos de la Resolución No. 0266 del 30 de abril de 2024, mediante la cual se levantó la vigilancia especial que se adelantaba en la entidad y se determinó nuevamente su intervención total hasta por 15 meses.

Como se sabe, por cuenta de esta última decisión, la Super separó del cargo a Gerardino Astier, así como a los miembros del Consejo Directivo de la entidad. En su lugar, designó a Germán Antonio Bautista Carvajal como director administrativo encargado.

Sin embargo, con la medida cautelar proferida por el Juzgado Octavo, temporalmente todo vuelve a la normalidad y, en consecuencia, tanto el intervenido director como el consejo directivo que lo venía acompañando deben ser reintegrados a sus funciones, de manera inmediata, mientras se resuelve de fondo el trámite del recurso de amparo.

En la tutela que presentó Oscar Guillermo Gerardino ante su abrupta salida, alega que, con la orden de intervenir Comfanorte y la decisión de apartarlo de la dirección administrativa, se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo digno, dignidad humana y buen nombre.

“El accionante alega, entre otros, que la decisión de la Superintendencia del Subsidio Familiar no reseña un marco normativo claro que se transgrede para fundamentar su medida; atribuye actuaciones administrativas al tutelante que no fueron desplegadas con mucha antelación (incluso, desplegadas por el delegado de la Supersubsidio en la Intervención Total que fue decretada en el año 2021 para Comfanorte), así como que se desconocen los grandes avances que en el proyecto Torres del Norte se vienen gestando desde el año 2022”, se puede leer en la admisión de la tutela.

En ese sentido, pedía que además de tutelar sus derechos se tomaran medidas inmediatas, puesto que las razones que se tuvieron en cuenta para decretar la intervención atentan contra sus derechos constitucionales y “se constituye en una vía de hecho”.

Al analizar los fundamentos del recurso, la jueza octava, Magda Yolima Prada Gómez, le dio la razón y concluyó que para su despacho sí era procedente la medida cautelar, con lo cual le puso freno a la intervención de Comfanorte por parte de la Supersubsidio.

No se cumplió el reintegro

Aunque el cumplimiento de la medida cautelar y, por ende, el reintegro tanto del director administrativo como del consejo directivo era de inmediato cumplimiento, hasta anoche no se había acatado la orden del juzgado.

En vista de lo sucedido, Gerardino Astier decidió, en horas de la tarde, formular un incidente de desacato y espera que hoy en el transcurso del día este sea resuelto.

“Notificado de dicha decisión (la medida cautelar) me dirigí a la Caja de Compensación Familiar, donde fui atendido por el doctor Germán Antonio Bautista Carvajal, director administrativo designado en el proceso de intervención, quien a pesar de su receptividad, no permitió dar cumplimiento a la asunción de mis funciones como representante legal, consecuencia lógica de haber dejado sin efecto la medida cautelar, argumentando no haber recibido instrucciones de la Superintendencia de Subsidio”, dice Gerardino en el desacato.

Allí reprocha que el no permitírsele acceder a sus funciones desconoce la orden judicial proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta, “lo que implica un desacato a la orden judicial proferida”.

La Opinión se comunicó con funcionarios de prensa de la Superintendencia del Subsidio Familiar para conocer las acciones que piensa interponer esa entidad ante la decisión judicial, pero manifestaron que por ahora no harían ningún pronunciamiento.

El director encargado, Germán Antonio Bautista, también dijo que se encontraba en los trámites propios del proceso y que en las próximas horas se referiría al asunto.

Hace dos semanas, la Supersubsidio anunció mediante un comunicado la intervención administrativa total de Comfanorte por un término de hasta 15 meses.

Según se informó, si bien el plan de mejoramiento que venía adelantando la entidad alcanzó un 85% de cumplimiento, la alerta sobre su situación financiera y operativa persiste.

Ese riesgo que advirtió la entidad del Gobierno Nacional tiene que ver, principalmente, con el proyecto de vivienda Torres del Norte, que nació en 2015 con la aprobación del Consejo Directivo de la época, y que contemplaba la construcción de seis torres de siete pisos cada una, para un total de 168 apartamentos, pero que nueve años después aún no se termina.