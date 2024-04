SondeoLaÓ | ¿Está lejos el ascenso del Cúcuta Deportivo? Esto opinan los hinchas

Lea aquí: No somos regalados, nos duele lo que llevamos en el pecho: Braynner García

El descontento con el equipo rojinegro parece ser tanto, que los usuarios en redes no han dudado en expresarlo a través de comentarios.

Este es el caso específico de Facebook, en el que posterior al triunfo del Cúcuta en el partido contra el Internacional Palmira, algunas personas comentaron mensajes como, “equipo no hay, lo que se tiene una recocha cada quien por su lado, jugadores sin alma en fin no hay nada”, “qué pasa con esos jugadores que juegan desmotivados cansados no se les ve berraquera de profesionales juegan mejor en la cancha de arco iris de la libertad”.

