El cucuteño Jaime Peralta fue apartado del Medellín por el técnico Alfredo Arias

El delantero cucuteño Jaime Andrés Peralta de 19 años despuntó el año pasado con el Cúcuta Deportivo Sub-20 y después con el equipo profesional en la parte final del segundo torneo de la B, donde fue clave en la campaña anotando goles decisivos.

Ello le valió al nortesantandereano ser visto por el técnico uruguayo Alfredo Arias quien gustó de su juego, fuerza y potencia y lo pidió esta temporada para jugar con el Independiente Medellín donde brilló con algunos goles, comenzando el torneo.

Pero el domingo tras el partido en el que el Poderoso de la Montaña empató (2-2) el clásico contra Atlético Nacional, el entrenador charrúa se despachó contra el atacante nortesantandereano del que la había apostado sus esperanzas, pero Peralta le falló y dijo que lo que resta del torneo Apertura no lo tendrá más en cuenta por sus actos de indisciplina.

“Peralta (Jaime) me venció, siempre he dicho que nunca me he rendido (como entrenador), pero Peralta me venció es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro (veces) perdí la cuenta y al cual no le hago bien, protegiéndolo y callarme la boca.

La verdad es que él tiene que aprender que esta profesión de la que hemos vivido de ella toda una vida, vivimos para ella, es bendita y debemos agradecerle cada día de nuestra vida. Es joven, repito, seguramente va a aprender y la única manera de qué aprenda es que mientras yo esté acá (como entrenador del Medellín), no juega más dijo de manera contundente Alfredo Arias.

El Medellín es noveno en la clasificación con 26 puntos a dos fechas de terminar la fase de todos contra todos.

Con el ‘Poderoso’ en estos cuatro meses el cucuteño actuó 573 minutos marcó tres goles, el primero fue el 27 de enero en la victoria (1-0) ante el Deportivo Pereira, al minuto (75), el segundo se le anotó a Fortaleza, compromiso que terminó (2-2, al minuto 68) y el último fue en el triunfo contra el Deportivo Pasto (1-0) el pasado 29 de febrero, en el minuto (73).