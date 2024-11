Queman la tumba del presunto homicida de Marlen Mozo, la empleada asesinada en Cesar

En el municipio de Bosconia, Cesar, no cesan los hechos violentos desde que ocurrió el homicidio a bala de una joven empleada de Supergiros, en una de las sedes de la empresa.

En la tarde de este lunes 11 de noviembre se conoció que varias personas le prendieron fuego a la tumba donde reposan los restos del supuesto responsable del crimen de Marlen Mozo Jiménez. En varias imágenes que circulan en redes sociales se ve el fuego que se inició en el lugar y que amenazaba con propagarse.

Rápidamente, varios portales digitales del municipio dieron a conocer que la tumba que estaba en llamas es la de alias ‘Rubén’, quien supuestamente le quitó la vida a la joven de 18 años, el lunes festivo 4 de noviembre, y fue abatido por la Policía del Cesar tres días después (7 de noviembre) en medio de un procedimiento.

La recompensa que menciona Esquivel López hace referencia a la ofrecida por la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Bosconia por información que permitiera la ubicación y captura de los responsables del homicidio de Marlen Mozo.

El funcionario confirmó que desde la tarde del miércoles 6 de noviembre, con las capturas de cuatro personas que presuntamente harían parte del Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), se comenzaron a ver los resultados de esos 40 millones de pesos ofrecidos.

Sobre el crimen perpetrado el lunes festivo frente a una cámara de seguridad se conoció que presuntamente obedecía a un posible ataque directo a la empresa de apuestas en el departamento del Cesar y en Magdalena, donde dos días antes hubo un ataque a tiros contra una de sus sedes por negarse a pagar una extorsión.

El vocero de Supergiros en el Cesar, Johnny Mena, aseguró que la organización no cerrará sus puertas, pues esto sería rendirse ante los criminales. El también abogado señaló: “Nosotros no nos podemos dejar acobardar de estos bandidos. Si nosotros cerramos es mandarles un mensaje de derrota a estos bandidos y nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a pedir acompañamiento al Gobierno nacional y vamos a hacer todo lo posible para que esto se esclarezca”.

Lo cierto es que desde que a Marlen Mozo la mataron a balazos y le dejaron un cartel, el municipio de Bosconia está conmocionado. Sus habitantes no salen del asombro por el brutal crimen que, al parecer, cometió el hombre al que le quemaron su tumba.

