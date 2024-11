Desgarrador: niño de 8 años murió tras ataque de abejas africanizadas en Cúcuta

Un niño de apenas 8 años perdió la vida este sábado en la tarde, después de ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas mientras jugaba en el sector de El Reposo, en inmediaciones del barrio Rudesindo Soto, en Cúcuta.

Era la 1:00 p.m., cuando la Policía Metropolitana fue alertada sobre un trágico accidente en la avenida 30 con calle 14, de ese sector de Cúcuta, donde un niño había quedado atrapado entre la vegetación y las rocas tras ser víctima de un vil ataque de abejas. Según se informó, el menor estaba jugando en la vía pública, y al intentar recuperar un balón de fútbol que había caído en una zona más baja, quedó atrapado.

La Opinión conoció que el niño, al verse atacado por las abejas, intentó huir desesperadamente, pero en su intento de escapar resbaló y cayó por un abismo, golpeándose fuertemente entre las rocas. Fue en ese momento que los Bomberos llegaron al lugar, luego de ser alertados y comenzaron las maniobras de rescate.

Mientras tanto, los familiares del menor, entre la impotencia, la angustia y la desesperación, no podían creer lo que estaban viviendo. Tras ser rescatado, el niño fue trasladado de inmediato en un vehículo particular hacia la Unidad Básica Loma de Bolívar, pero lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

Las autoridades indicaron que la causa de su muerte se debió a las graves lesiones ocasionadas por la caída y las múltiples picaduras del enjambre de abejas. El menor respondía al nombre de Eliu Alejandro.

