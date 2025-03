Crisis en Caño Indio: sin luz, sin tierra, sin paz

Entre las principales preocupaciones de los firmantes de paz está el acceso a la tierra. “Llevamos ocho años y medio en este lugar y todavía no nos han entregado la tierra que nos prometieron. Sin eso, no podemos desarrollar proyectos productivos ni tener estabilidad. Si no hay tierras, no hay arraigo, y si no hay arraigo, seguimos a la deriva”, explicó Vallejo.

Mientras tanto, la comunidad campesina de Caño Indio también sufre las consecuencias de la violencia. La crisis ha provocado la renuncia de varios docentes, dejando a los niños sin educación. La atención en salud es precaria y la falta de combustible ha afectado el funcionamiento de las plantas eléctricas, dejando a muchas familias sin luz.

“Aquí hay una comunidad que está siendo víctima del conflicto, pero que además es señalada injustamente. No les dejan pasar combustible porque creen que lo están suministrando a los grupos armados, y eso los afecta en su vida cotidiana”, relató Vallejo.

Por ahora, la incertidumbre es la única certeza en Caño Indio. Los firmantes del Acuerdo de Paz y la comunidad local continúan esperando que el Gobierno cumpla con su palabra y garantice las condiciones para permanecer en el territorio. Pero el miedo sigue creciendo y la sensación de abandono es cada vez más profunda.

