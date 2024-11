La modelo ocañera que ahora es habitante de calle en Medellín

Una conmovedora historia se viralizó en TikTok, tras una la publicación de la creadora de contenido Andrea Moreno, quien suele compartir historias de habitantes de calles de Medellín.

En el perfil de TikTok, se encuentra publicado el más reciente de sus videos en el que se observa en entrevista a Karina, una exmodelo que hizo parte de la agencia de modelaje Stock Models hace varios años.

En su relato, Karina afirmó que trabajó durante 20 años, habla siete idiomas y tiene conocimientos en economía. Su carrera en el mundo del modelaje inició a los 15 años y continuó hasta poco después de cumplir los 20.

La mujer también reveló que tiene 2 hijos, que viven en Francia. Tuvo esposo y sufrió la pérdida de su hija, quien falleció a los 7 años.

Andrea, la creadora de contenido, asegura que su intención es brindarle ayuda a las personas que se encuentran en situación de calle que deseen acceder a rehabilitación y apoyo integral.La impactante historia de Karina despertó miles de comentarios en dicha red social, pues se dedicó a contar cómo fue su llegada a las calles de Medellín y aseguró que fue consecuencia de un dolor emocional profundo: “Todas las personas que están aquí en el Bronx tienen un dolor afectivo. Me siento sola, le dediqué todos los años de mi vida a mis hijos. Duré 20 años casada, y en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado nada Medellín. Soy de Ocaña, Norte de Santander”, narró.