Cucuteña le cantó la tabla al alcalde de Cartagena porque un taxista le quería triplicar el cobro de una carrera

La celebración de los 20 años de matrimonio para una cucuteña y su esposo en Cartagena no empezó bien. La mujer denunció en su red social de tiktok, que una vez que llegó al Aeropuerto de Cartagena le tocó esperar durante al menos tres horas que un taxi la llevara hasta su hotel, por la tarifa de $27.500, precio sugerido en el terminal aéreo.

“Arrechisimo lo que les voy a contar y que decepción de uno como colombiana, porque soy cucuteña, y vengo acá a Cartagena, hoy sábado a celebrar la luna de miel y los 20 años de casada con mi marido, para que me dejara las maletas tiradas porque está cansado (de buscar un taxi) y se largó a tomarse un café porque está arrechisimo”, así comenzó narrando su historia Descire Diaz, empresaria dedicada a la venta de fajas.

Y siguió: “Imagínense que llegamos muy a las 6:00 de la mañana a Cartagena de Indias y seguimos acá en el aeropuerto, no hemos podido salir. Hay una cantidad de taxistas parqueados y yo voy pa’ Bocagrande, donde tengo reservada la estadía en un hotel. En el aeropuerto uno puede solicitar un tiquete con el costo de la carrera y son 27.500 pesos (...) sin embargo, salimos a cogerlo y que porque está lloviendo, no me llevan”.

La mujer aseguró que la carrera se la hacían pero le cobrarían $100.000.

“¿100.000? Si esta tochada dice $27.500 y su respuesta es que el carro se les va a lavar con la lluvia, se les va a inundar y por eso no nos llevan ¿cómo lo ven? Arrechísimo, mano. Esto es lo más arrecho que he visto en la vida porque prefieren estarse ahí parqueados hasta que llegue un gringo, un europeo o un árabe. A ellos sí los llevan”.

¿Qué dijo el alcalde?

Tras conocerse su denuncia, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, negó que la cucuteña se estuviera hospedando en la ciudad.: “A la señora que hace el video en tiktok desde una cuenta comercial de fajas, la estuvimos buscando y contactando a través de la @secturismoctg y jamás apareció. Yo mismo, inclusive. La llamamos, le dejamos mensajes y nada. No tiene reserva en ningún hotel de la ciudad. Los agentes de @PoliciaCtagena del @aeroCTG desmienten sus declaraciones y califican de desproporcionadas. Queremos conocer su versión. Ojalá no sea otro de los tantos casos de campañas de desprestigio en contra la ciudad, que detectamos y desactivamos. La seguimos esperando para conocer su denuncia y así proceder como autoridad. En #Cartagena mientras estemos al frente de la @AlcaldiaCTG, nadie estará por encima de la ley”.

La respuesta sin duda alguna, enfureció más a la cucuteña quien en un segundo video aseguró que pudo salir del aeropuerto porque un conductor de un taxi ajeno al aeropuerto le cobró lo justo pero después de una larga espera.

“Señor alcalde, no es mentira. Tiene usted un equipo de asesores que dicen que me estuvieron buscando y que es mentira. Mire las maravillosas vistas de las que estoy disfrutando. Acá estoy, verifique bien. Yo ya le dije por las historias de mi Instagram en qué hotel estoy, pero solo le digo: acá el que trae plata es al que atienden bien, al que le abren la puerta del taxi y lo montan inmediatamente porque les cobran duro, pero al colombiano si le tiran duro. A mí no me quisieron traer en tres horas, terrible, casi se me acaba el hogar”.

Lo sucedido con la cucuteña se ha viralizado en redes sociales y muchos han dejado muestras de apoyo. Uno de ellos fue el humorista Peter Albeiro.