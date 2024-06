SENA certificó a comunidad indígena barí

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) certificó a 261 campesinos de la región del Catatumbo, entre estos, a 19 integrantes de la comunidad indígena Barí.

Las competencias laborales en que fueron certificados fueron Ejecución de Programas Deportivos, Cultivo y Cosecha de Palma de Aceite, Mecánica de Maquinaria Industrial, Servicio Farmacéutico, Atención Integral a la Primera Infancia, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Levantamiento de Aves, Corte de racimos de Palma, Cosecha del fruto del Cacao, Aplicación de Planes Sanitarios, entre otros.

Certificación que se entregó en el municipio de Tibú por el Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, bajo el liderazgo del subdirector Freddy Abelardo Calderón Orduz.

“Tengo 62 años y recibí la certificación en aves, todo el proceso fue muy lindo, porque la verdad es que aunque muy poca visión tengo y sé muy poco de letras, me ayudaron mucho y en lo que me pude defender lo logré que era mi meta poder salir adelante en esto que me propuse, porque yo nunca estudié ni en una escuela, ni un colegio, es la primera vez que tengo un certificado en mis manos”, contó Elida Montaño, una de las campesinas certificadas por el SENA. María del Carmen Aldana, integrante de la Asociación de Mujeres Campesinas por la Paz del Catatumbo, fue otra de las personas certificadas por el SENA.

A sus 72 años envió un mensaje a los jóvenes, para que no olviden que sin importar la edad y las circunstancias, mientras haya voluntad siempre se puede salir adelante y superarse.

Asimismo, los campesinos agradecieron al SENA por este proceso de formación, pues con esto pueden acceder a más oportunidades laborales.

