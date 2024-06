Cosechas perdidas, vidas salvadas: Los relatos de los sobrevivientes en San José de Castro

El rezo del Rosario la salvó

Carmen Cecilia Ardila lleva casi 50 años viviendo en San José de Castro y nunca había presenciado una emergencia como la ocurrida el pasado 3 de junio, la cual la dejó a ella y a su esposo prácticamente en la calle, pues su casa, aunque no se cayó, sí se agrietó y ya es inhabitable.

Ese día, Carmen planeaba bajar algunos mangos de los palos que adornaban su patio, pero el campanazo de la iglesia para rezar el Rosario la salvó.

“Donde yo no me vaya a rezar y me quede bajando los mangos en el borde del patio, de repente no estaría acá, porque esto es un milagro, el río se llevó todo, hasta unos palitos de limón que tenía y unas gallinas”, comentó la señora Carmen quien, en medio de su perdida siempre se mostró sonriente.

Además, Carmen recordó que sus vecinos también se salvaron de no ser arrastrados por el río, pues muchos, al momento de escuchar el estruendo del río y de saber que ya se habían caído algunos puentes hamaca, estuvieron sobre la carretera que el afluente destruyó y que hoy los mantiene incomunicados con varias veredas. “Dios le da a uno y le quita y esta fue su voluntad”.

