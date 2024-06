En Castro se generó una sobresaturación del suelo: Gestión de Riesgos

El aviso

Yimy Israel Carrillo, concejal de Arboledas ha seguido de cerca la emergencia de San José de Castro, detallando que, el pasado 3 de junio cuando fueron alertados sobre la avalancha que se avecinaba, jamás imaginaron los estragos que esta ocasionaría.

“Desde la parte alta del sector del Helechal nos llamaron a comunicarnos que bajaba una avalancha, casi siempre se tiene un aviso contemporáneo pues para toda la gente que vive a la ribera del río, pero mirando la situación pues no pensamos la magnitud tan grande de esta tragedia y el desastre que hoy por hoy estamos evidenciando”, comentó el munícipe.

Carrillo sostuvo que el objetivo principal ha sido sacar a las familias de la zona de alto riesgo, pues el río todavía sigue generando afectaciones, ya que continúa chocando con parte del muro donde aún hay viviendas.

Por su parte, William Enrique Vega Galvis, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Helechal alto, manifestó que cinco puentes que comunican con la zona urbana quedaron destruidos, dejando incomunicadas a cerca de 40 familias.

“Necesitamos soluciones rápidas, porque la gente necesita movilizarse y no podemos hacer un puente provisional ya que la avalancha dejó un abismo muy grande, entonces pedimos que no nos olviden, porque allá hay gente enferma que necesita bajar al pueblo y necesitamos sacar los productos para vender algo, porque si no se van a perder ”, dijo Vega.

Ayudas

Aunque la administración municipal ha estado asistiendo a las familias afectadas en San José de Castro, estas personas también están necesitando de los buenos corazones que quieran aportar su granito de arena, para seguir adelante.

Los afectados necesitan ropa, zapatos, uniformes para los más pequeños, cocinetas, colchonetas, cobijas, alimentos no perecederos y útiles de aseo.

Quienes deseen aportar lo pueden hacer a través de la Alcaldía de Arboledas.

