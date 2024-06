A golpes terminó partido de fútbol entre el alcalde de Ábrego y un líder social

En horas de la mañana de este lunes festivo se presentó un bochornoso hecho en el municipio de Ábrego. Lo que sería un encuentro deportivo terminó en golpes entre un hombre, su familia y Huber Sánchez, el alcalde de ese municipio.

Según se pudo conocer, todo inició cuando el alcalde Sánchez llegó a jugar un partido de fútbol con su equipo de trabajo y otros conocidos a la cancha El Hoyo, la cual recientemente había sido intervenida. Pero al momento de su llegada, se presentó un tire y afloje con José Ángel Álvarez, líder social y conocido como Chepe Noticias.

Lea aquí: Estos son los municipios de Norte de Santander que mejor gestionan sus proyectos de regalías

Álvarez y el equipo del mandatario Sánchez habrían intercambiado palabras por el cerramiento que le hicieron a la cancha, en la que además instalaron un portón, que fue dañado.

“Nosotros hicimos una reclamación del por qué dañaban las cosas y alcanzamos a iniciar el partido pero dos familiares del señor Álvarez empezaron a pelear con un compañero de mi equipo de fútbol y ahí se formó todo”, dijo el mandatario.

El alcalde cuenta que, ‘Chepe’ se encontraba bajo los efectos del alcohol y las personas con las que este estaba también.

Tenga en cuenta: Así se vivió la semana de Protección al Medio Ambiente

Según el relato del alcalde, Chepe tenía la intención de buscar problemas porque asegura que tiene en su contra algo personal. “Eso lo puede certificar hasta la misma familia porque le decían: si ves que no te quedas quieto”.

El mandatario también mencionó que, en un principio, en el primer intercambio de palabras, la situación aún no pasaba a mayores.

Por su parte, José Ángel Álvarez dijo que el equipo del alcalde fue quien lo insultó primero y que posteriormente le habrían empezado a golpear.

Conozca: Cosechas perdidas, vidas salvadas: Los relatos de los sobrevivientes en San José de Castro

“Él llegó (alcalde) y fue grosero conmigo, yo no le puse atención y me fui a mi casa para compartir con unos amigos y mi primo. En ese momento, un funcionario de él me gritó e insultó; y a mi primo no le gustó y se fue a discutir con él. Posteriormente, fui a sacar a mi primo de ese pleito y se me vinieron todos a golpearme”, manifestó Álvarez.

El alcalde mencionó que cuando estaban en el partido, una moto en la que iba el hermano de Álvarez se atravesó interrumpiendo el juego y fue en ese momento que iniciaron los golpes.

“Ellos se fueron a los puños y yo me metí a separarlos. Pero cuando me di cuenta todo el mundo se agarró a golpes y hasta a mí me dieron duro”, manifestó el mandatario.

Ambos implicados aseguraron a este medio que interpondrán acciones en la Fiscalía para aclarar los penosos hechos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion