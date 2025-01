Guerra, despojo y esperanza: miles de desplazados se refugian temporalmente en Cúcuta

Y es que, aunque el Catatumbo es una tierra fértil para que el café, el cacao, la yuca, el maíz, el tomate, el plátano, el frijol, la cebolla, la piña, el limón y más se den en cantidad y calidad, irónicamente, hoy sus habitantes deben recurrir a la solidaridad de los buenos corazones para poder alimentarse y sobrevivir en medio del conflicto, pues la guerra les ha quitado todo.

Puede leer: Rentabilidad de CDT bajará en primer semestre de 2025: Banco de la República

“Tenemos la esperanza de regresar a las fincas, a nuestras casitas que con tanto sacrificio construimos, pero tenemos miedo, porque las amenazas no paran, porque no importa si no nos metemos con nadie, allá van a muerte y tenemos hijos, nietos, no queremos que ese sea el futuro para ellos”, expresó otra de las víctimas mientras abrazaba a su nieta, quien inocentemente piensa que salió de su casa solo para conocer la ciudad.

Al cierre de esta edición se conoció por parte del alcalde Jorge Acevedo que, durante el domingo, la administración municipal logró censar a cerca de3.300 personas más, por lo que la cifra de desplazados en la ciudad de Cúcuta ya alcanzó los más de 6.000.

Sin embargo, indicó que aproximadamente el 20% está necesitando alojamiento, ya que muchas personas se están desplazando con familiares que viven en la ciudad o en otras ciudades, por lo que se les está brindando ayuda con medios de transporte.

De igual forma, el mandatario agradeció las ayudas enviadas por parte del Gobierno nacional, con cerca de 8 toneladas de alimentos, pero señaló que, teniendo en cuenta la emergencia, se necesitarán 40 toneladas más, para poder suplir las necesidades de todos los desplazados.

Esto también es noticia: ¡Así quedaron los precios! Cae mal el alza en peajes de Norte de Santander, ‘es muy descarado’

Por esta razón, la alcaldía sigue haciendo un llamado a los cucuteños para que se sigan sumando a la campaña de donación por los desplazados del Catatumbo que siguen llegando a la ciudad en busca de ayudas, precisando que lo que más se está necesitando es aceite, paños húmedos, azúcar, sal, cepillos de dientes, cobijas, almohadas, colchonetas, toallas higiénicas, pañales, leche de fórmula, teteros, shampoo y desodorante. Las donaciones pueden ser entregadas en la Alcaldía de Cúcuta y el Estadio General Santander.

También se conoció que la ESE Imsalud decretó alerta amarilla hospitalaria y activó el plan de contingencia, “ante las alteraciones de orden público por la situación de conflicto en la región del Catatumbo, con el objetivo de responder adecuadamente ante los diferentes eventos que pudieran generarse a consecuencia del desplazamiento de la población de dicha zona”.