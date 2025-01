Rentabilidad de CDT bajará en primer semestre de 2025: Banco de la República

Una de las noticias más importantes de 2024 fue la aceleración del ciclo de recortes de la tasa de interés, por parte del Banco de la República, una política que abarató los costos del dinero, y que terminó con una referencia de 9,50%.



Este periodo de recortes se extenderá este año, según prevén los analistas del mercado, con lo cual la tasa de referencia seguirá reduciéndose paulatinamente, tal como lo pide el Gobierno Nacional. Esta medida también impactará en la rentabilidad de los activos de renta fija, como lo son los CDT, TES y bonos corporativos.

Lea aquí: A Petro no le gustó invitación a políticos de la derecha colombiana a la posesión de Trump

Puntualmente los CDT son uno de los vehículos de inversión con la mayor importancia, dentro de los portafolios de los inversionistas. Según las cifras más recientes de la Superintendencia Financiera, con corte al pasado 7 de enero, los bancos que tienen las tasas de rentabilidad más alta para un plazo de 180 días son Bancamía con 10,69% efectivo anual, E.A.; Ban100 con 10,67% E.A. y Banco Contactar con 10,50% E.A..



Mientras que, si usted busca otra opción para mejores rendimientos en 360 días, las entidades con mejor tasa son Ban100 con 10,83% E.A.; Banco W con 10,66%; Bancamía con 10,39% y Banco Mundial con 10,38%.



Germán Cristancho, gerente de Investigación Económica de Davivienda Corredores, aseguró al respecto que, "en la medida en que el Banco de la República continúe bajando sus tasas de interés, quiere decir que el costo del dinero en Colombia y el costo financial va a continuar bajando, eso llevará a que los bancos a también ofrecerán una menor tasa de interés y para ellos un menor costo por los recursos que captan".



Esto debería traducirse, en algunos casos de colocación de crédito, en "menores tasas de interés", pero remarcó que se debería recortar que "ya el año pasado los bancos comerciales hicieron un esfuerzo grande por bajar tasas de interés en Colombia y reactivar la economía".



Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa, aseguró por su parte que la materialización de menores tasas en los CDT impulsará a los inversionistas a buscar otro tipo de inversiones, "como las acciones, vehículos inmobiliarios, inversiones de un poco más de riesgo pero que impliquen también más rentabilidad".

Los riesgos en el corto plazo para reducir las tasas de interés

Ambos analistas coinciden en que el Banco de la República continuará con el ciclo de recorte de la tasas de interés, pero el ritmo de los mismos es la intriga que se resolverá en cada una de las próximas cuatro sesiones entre enero y abril, por mencionar.



"El hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos ya no disminuya tanto su tasa de interés, que digamos es lo que se está esperando ahora con el nuevo gobierno de Trump, obviamente afecta a las expectativas de tasa de interés del Banco de la República, de pronto que no baje tanto", puntualizó Suárez.



Para el analista, si la inflación continúa desacelerándose se le da un margen de mayor espacio al Banco de la República para que disminuya su tasa de interés. "Claramente, la tasa de interés en Estados Unidos es una variable muy importante a tener en cuenta, porque si la FED baja tasas, pues obviamente el Banco de la República va a poder bajar tasas más tranquilo, porque esto termina afectando los flujos de capitales. Si Colombia baja mucho tasas y Estados Unidos no, pues obviamente eso puede llegar a generar presiones devaluacionistas en la tasa de cambio", mencionó Suárez.



Otro escenario que plantean los expertos es la situación fiscal del país. "Los inversionistas no están tranquilos, los inversionistas extranjeros llevan dos años vendiendo títulos de deuda del Gobierno colombiano y eso tiene mucho que ver con la presión fiscal, con la probabilidad de que a Colombia no le quede tan fácil cumplir la regla fiscal y que eso lleve a que las calificadoras de riesgo se pronuncien e incluso consideren una reducción de la calificación del país".

Las recomendaciones a los inversionistas

Germán Cristancho, gerente de investigación económica de Davivienda Corredores, mencionó que lo mejor para los inversionistas “será poner a rentar su capital a la mayor tasa de interés posible, siempre teniendo mucho cuidado del riesgo que se corre o del riesgo asociado a la inversión que uno está haciendo”. En este caso, vale recordar que los CDT son inversiones seguras, “con entidades de muy buen respaldo en Colombia, normalmente bancos comerciales o establecimientos de crédito que tienen una muy buena solvencia”. Por ende, la recomendación es aprovechar las tasas altas que todavía hay en el mercado.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion