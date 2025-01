¡Pilas! Estos son los útiles que le pueden y no pedir en colegios públicos y privados

El próximo 20 de enero se inician las clases en los colegios de Cúcuta y Norte de Santander, y con ello, la compra de útiles escolares, un tema que cada año da mucho de qué hablar, pues algunos planteles educativos solicitan elementos que no están permitidos, pero que los acudientes compran por desconocimiento y/o por cumplir con los requisitos para que sus hijos vayan a estudiar sin problemas.

Sin embargo, existen normas que regulan lo que se puede y no pedir en las instituciones educativas tanto públicas como privadas, precisando que, si bien es cierto, que los consejos directivos de cada plantel pueden definir las listas de útiles escolares y textos académicos, así como establecer en el manual de convivencia y todo lo relacionado con el porte de los uniformes, todo debe ajustarse a la ley.

En Cúcuta, aunque desde la Liga Municipal de la Asociación de Padres de Familia de Cúcuta (Asopadres) aún no han notificado quejas o denuncias formales de los abusos que suelen cometer algunos colegios, el llamado es siempre a denunciar.

Y, frente a este tema, siempre surgen muchas dudas y es ¿qué pueden y no pueden pedir los colegios privados? Esto, teniendo en cuenta que, en algunos casos, las directivas argumentan que al no ser oficiales tienen la autonomía para solicitar cualquier elemento o disponer de reglas específicas, pero no es así.

