Conozca las nuevas señales de fotodetección en Cúcuta y los cambios que se avecinan

¿Qué infracciones detectan las ‘fotomultas’?

En la ciudad, las infracciones que detectan los SAST son: pasarse el semáforo en rojo, avanzar en luz amarilla, hablar por celular mientras conduce, no ajustar el cinturón de seguridad, parquear en zonas prohibidas, pisar la cebra, obstruir una zona anti bloqueo, no tener en vigencia el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y/o la revisión técnico-mecánica, violar el ‘pico y placa y ‘placa día’ en zonas de restricción, adelantar en doble línea paralela, invadir el carril, hacer cruces prohibidos, no marcar la placa en el casco del motociclista y no ponerse el chaleco con franjas reflectivas para motociclistas después de las 6:00 p. m.

Puede leer: 12 colegios de Norte de Santander destacan en el país por su calidad educativa

Y en Cúcuta los puntos de fotodetección se encuentran ubicados en varios puntos estratégicos de la ciudad: uno en la Avenida Cero entre Diagonal Santander y calle 8, frente al parque de la Fuente Luminosa; otro en la Avenida Cero, entre Diagonal Santander y calle 6A; uno más en el cruce de la avenida Gran Colombia y la avenida Guaimaral, a un costado del parque Simón Bolívar; así como en la calle Séptima entre avenidas 4 y 5 y otro en la avenida 7, frente a la Central de Transportes.

De igual forma, hay otros ubicados en la Avenida Kennedy, con avenida 17 (Atalaya); Avenida Las Américas, frente a la antigua redoma de Los Vientos; Avenida primera con calle 24, Frente al parque San Rafael; Avenida primera, frente a la estación de servicio de San Rafael; Avenida 3, con calle 8A, frente al Parque Nacional; uno más en la calle 8 entre avenidas 2 y 3; otro en la intersección de la Avenida 7 de El Salado, y otro en la Avenida Cero entre calles 2N y Canal Bogotá.

También hay otro en la Avenida 6 entre calles 6 y 7 y una más en la calle 11 entre avenida primera y segunda este.

El secretario de Tránsito de Cúcuta manifestó que los equipos de fotodetección instalados en la ciudad no solo buscan sancionar infracciones, sino también mejorar la seguridad vial, resaltando la importancia de cambiar la percepción negativa sobre estos dispositivos.

Esto también es noticia: Transporte digital: ¿Regularlo o competir?

“Las fotodetecciones no son solo sanciones; son herramientas que nos ayudan a prevenir accidentes y a corregir comportamientos de riesgo en las vías. Por ejemplo, hemos identificado vehículos con más de dos años sin revisión técnico-mecánica y conductores reincidentes con decenas de sanciones, pero si el conductor cumple con toda la documentación no va a tener ningún problema”, comentó el funcionario.

Más podas

El secretario dio a conocer que, a corte de diciembre de 2024, lograron la poda de casi 1.000 árboles como parte de las medidas para mejorar la visibilidad de los semáforos, un proceso en el que priorizaron las áreas que generan mayor impacto en la movilidad, por lo que continuarán en este 2025.

Así las cosas, frente a la consulta de que hay varias fotomultas que también están siendo tapadas con las ramas de los árboles, el funcionario indicó que ya se está organizando un plan de acción, para que sean totalmente visibles.