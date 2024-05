Aunque el exalcalde Yáñez asegura que cumplió, auditoría de la Contraloría rajó el Catastro Multipropósito

Se hizo Conservación Oficiosa

En el segundo semestre de 2023, en el cierre de la administración de Yáñez, Hacienda y la subsecretaría de Catastro pusieron en marcha el proyecto de “Conservación Oficiosa”, cuyo propósito era identificar y registrar los cambios que han ocurrido con el paso del tiempo en determinados predios, permitiendo una actualización efectiva de las bases de datos de la administración municipal.

Para el año 2021 se incorporaron 312 unidades nuevas, en 2022 fueron 758 unidades y en 2023 unas 1.572 hasta el tercer trimestre, cuando se encontraban en proceso de aprobación y cumplimiento de términos 800 unidades más. Al cierre del mandato fueron 6.285 predios actualizados y conservados.



Actualización es clave

En febrero pasado, durante la visita que hizo a Cúcuta el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Marulanda, dejó ver que una ciudad que no tiene actualizado su catastro se expone a perder ingresos tributarios. La expansión y el mejoramiento de los servicios públicos dependen de esa información, advirtió.

“No pensemos solo en los tributos, pensemos en cómo se les lleva los servicios públicos. Cómo vamos a saber cuál va ser la expansión de los servicios públicos, cómo sabemos hacia dónde debe ser la expansión de vías, cómo sabemos a dónde hay que construir nuevos colegios o centros de salud si no tenemos el seguimiento del catastro. No tener actualización catastral implica no tener claridad sobre los predios que hay en el municipio, su característica jurídica, es decir si son formales o informales”, explicó Marulanda.

En 2022, también el concejal Oliverio Castellanos había dado ya la primera alerta sobre el incumplimiento de las metas del Catastro por parte de la administración municipal.

De nada sirvió a la Corporación haber dado facultades para ejecutar el Catastro Multipropósito, permitir el uso de $25 mil millones en crédito público interno y las facultades de creación de una Subsecretaría de Gestión Catastral que manejaría el proyecto, si la operación avanzó a paso de tortuga.

Habla exalcalde Jairo Yáñez

A la pregunta de por qué no se habían cumplido con los objetivos del programa de Catastro Multipropósito, el exalcalde Jairo Yáñez manifestó que en Cúcuta el proceso de actualización catastral se viene adelantando de oficio, en primera fase.

En segunda fase el municipio quedó habilitado para hacer la actualización masiva para poder incorporar los no menos de 30.000 nuevos predios

Esta es una decisión de orden político que afectará a muchos ciudadanos que no han tenido la cultura tributaria de pago.

Aclaró que la actualización masiva no se adelantó porque el Concejo de Cúcuta decidió parar este proceso para destinar los recursos del crédito que estaban pendientes para el Catastro al cubrimiento de las necesidades del proyecto de Avenida Las Américas. “Ni un peso está refundido”, acotó Yáñez.

