¡Preocupante! Niños de Ocaña están sin póliza de seguro estudiantil

Después de vacaciones

Si no se registra contratiempo alguno el primero de julio se estaría renovando la póliza para asegurar a 20 mil estudiantes de la básica primaria y secundaria tanto del sector rural y urbana del municipio de Ocaña.



En la actualidad el secretario de Educación, Doiler Sánchez, busca acercamiento con las compañías para brindar la protección a los niños y adolescentes hasta diciembre del presente año.



“Estamos atravesando por una situación bastante compleja desde el punto de vista financiero lo que obliga a reestructuración de pasivos y no podemos altas tasas. Mientras avanza los estudios, cotizaciones, selección y adquisición se van unas tres semanas”, reiteró el funcionario.



Al año se van más de 100 millones de pesos y por ahora se cuenta con 60 millones hasta terminar el presente año por concepto de calidad porque también se debe velar por dotación y mejorar la infraestructura educativa.



Fue enfático en manifestar que no es obligación del ente territorial, ni la institución educativa brindar ese seguro, ya que las normas son claras donde las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, son las directa responsables a la hora de una eventualidad.



“Es más atractiva la atención de la población con pólizas de seguros, ya que se encuentran menos trabas a la hora del desembolso de los recursos”, agregó.

La ley es muy clara, el padre de familia es quien debe asumir esa responsabilidad con los hijos, el documento que se expide cada año, lo hace la alcaldía a manera de colaboración, ratifica el presidente de la asociación de rectores, Óscar Pallares.