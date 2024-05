Grupo Gaula llega a Ocaña para garantizar la libertad personal

Reclaman vigilancia permanente

El gremio de comerciantes reclamó poner toda la capacidad y adoptar estrategias certeras para frenar el secuestro en esta zona del país.

El vocero de la asociación, Asís Gómez Márquez aseguró que históricamente han pagado una cuota muy alta a los delincuentes, mientras los operativos y las sanciones son irrelevantes ante la magnitud del fenómeno social.

“Estamos cansados que lleguen un día, saquen pecho con las recomendaciones y se olvidan de la inteligencia. Entonces los delincuentes sí están permanentemente maquinando los secuestros y extorsiones”, aseveró el comerciante.

Por otro lado, lamentó que la mayoría de las extorsiones vengan desde los centros penitenciarios del país.

“Se ha comprobado que las intimidaciones en su mayoría proceden desde las cárceles colombianas y uno no entiende cómo los inhibidores de señal de celulares no sirven en todo el país. Esos aparatos no entran con el servicio de mensajería a los centros penitenciarios y es producto de la corrupción generalizada”, reclamó.