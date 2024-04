Polémica en Ocaña por medidor de agua instalado a Bomberos

Suministro en las partes altas

Ante la escasez de agua en algunos sectores ubicados en la parte alta, bomberos aclaró que prestan el servicio de manera altruista y no cobran un peso por ese ejercicio.



El sargento denunció que la ESPO no permite abastecer a la comunidad, pues la empresa adquirió un carrotanque con el fin de canalizar dinero.



La institución bomberil únicamente recibe los gastos operacionales para el transporte del líquido. “El malestar es generalizado, ya que nosotros no le vendemos el agua a nadie y después de la adquisición del vehículo cisterna, no volvimos a remediar ese problema”, recalcó.



Reconoció que el agua usada para atender emergencias no representa inconveniente hasta el momento. “Somos una entidad sin ánimo de lucro, pues pellizcamos recursos para subsistir, no somos competencias para nadie”, exclamó.

El jefe de Planeación respondió que la ESPO tiene cobertura en todos los sectores donde los usuarios tienen micro medición durante las 24 horas del día. “Donde se presente intermitencias, debido a fallas en la infraestructura inmediatamente se ofrecen labores de reparación. Cuando vayan a efectuar un suministro de esa naturaleza, deben requerir el permiso para atender el imprevisto, pues somos los prestadores del servicio en el perímetro urbano con el personal especializado”, recalcó Bonza.

