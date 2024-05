Cortocircuito | Las jugadas políticas de la semana en Norte de Santander

Nuevo director del DPS

De Bolívar a Bolívar. La cercanía del abogado Carlos Bolívar con el gobierno del presidente Gustavo Petro le sigue dando frutos y muestra de ello es que tras la llegada del exsenador Gustavo Bolívar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), este le acaba de encomendar una nueva misión: ser el director de esa entidad en Norte de Santander. Bolívar, el abogado, fue informado esta semana de su designación, pero por ahora no se conoce la fecha en la que asumirá funciones. Carlos es también el delegado del jefe de Estado en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander.

Admiten demanda

En el Consejo de Estado ya fue admitida la demanda de pérdida de investidura impulsada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), en contra del representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Jairo Humberto Cristo. Al dirigente le achacan un presunto conflicto de interés a la hora de votar el Presupuesto General de la Nación de la actual vigencia, pues allí se pretendía incorporar una proposición para aplazar la entrada en vigencia de los llamados ‘impuestos saludables’, pero él no se declaró impedido para participar de la sesión, pese a que su campaña recibió financiación electoral por parte de algunas de las empresas que se iban a ver impactadas con la entrada en vigor de ese nuevo tributo. Cristo insiste en que él no se benefició con la proposición, pero que además esta no fue aprobada y que los dineros de dichas empresas no fueron girados directamente a su campaña, sino al partido que lo avaló.

Todo un maratón

Un riguroso y detallado análisis es el que está haciendo el Concejo de Cúcuta al plan de desarrollo municipal ‘Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva’ que fue radicado el pasado 30 de abril para su aprobación. Los concejales completan ya ocho días de trabajo y con cronograma y metodología de trabajo en mano, le vienen haciendo una revisión completa a cada uno de los seis pilares programáticos que recogen las líneas gruesas de la propuesta del alcalde Jorge Acevedo para los próximos cuatro años. Todas las tardes y en sesiones de por lo menos seis horas, los ponentes del proyecto escuchan atentamente a los representantes de la ciudadanía, para conocer sus impresiones, aportes y reparos, y toman nota de las indicaciones de los secretarios de despacho. Todo el fin de semana, incluido el festivo, concejales y secretarios avanzarán en el estudio y socialización de la parte técnica del documento. El plan debe quedar listo el 31 de mayo.

Alma, cuerpo y corazón

El que no se ha movido un instante del Concejo y está metido de lleno en su papel de sacar adelante la carta de navegación que orientará la ciudad en los próximos cuatro años es el director de Planeación Municipal, Juan Carlos Bocanegra. Desde el día número uno, el funcionario ha estado atento a los requerimientos y las movidas alrededor del estudio de las casi 600 páginas que contiene el plan con el que el alcalde Acevedo busca darle un nuevo aire a la ciudad. Bocanegra ha hecho parte de las maratónicas jornadas que se han vivido con intensidad en la corporación municipal y que apenas comienzan.

Llamado de atención

Pero hablando del plan de desarrollo, parece que el drama no ha estado ausente en los procesos de discusión y trabajo que arrancaron el pasado sábado. En sus redes sociales, el concejal Carlos Dueñas, coponente del proyecto de acuerdo, hizo un vehemente llamado de atención a la administración municipal, pues aseguró que los secretarios de despacho no están llegando preparados a las sesiones. “Creen que es suficiente con asistir a las sesiones, piden plazo para responder a preguntas básicas que les hacen los ciudadanos y los concejales, preguntas sobre los programas que ellos mismos diseñaron, no tienen claras las metas, los productos, en definitiva, no están preparados”, reclamó el dirigente. Para Dueñas, algunos se están tomando el asunto “como un juego”. ¿Habrá jalón de orejas del alcalde a sus pupilos?

No se dará por vencido

Como balde de agua fría recibieron en el partido En Marcha la decisión del Consejo de Estado de hacer a un lado en el ajedrez electoral del país esta colectividad, pues apenas hace unos días celebraban con bombos y platillos su asamblea nacional, con participación de toda su militancia y la presencia de altos dirigentes políticos del país. Aunque era un asunto que se veía venir, tras las decisiones que ya se habían tomado contra Fuerza Ciudadana, Todos Somos Colombia y Creemos equipo Fico, el desenlace no dejó de sorprender a Juan Fernando Cristo y sus copartidarios. El exministro, sin embargo, asegura que seguirá peleando por mantener con vida el partido que fundó y del cual fue elegido director nacional. Una tutela será la primera carta que se jugará.

SOS por Ocaña

Una cruzada por el territorio ocañero están haciendo los congresistas de esa región, ante el conflicto limítrofe que sostiene desde hace por lo menos 20 años Norte de Santander con el departamento del Cesar y por el cual Ocaña podría ceder terreno importante de su zona rural. El representante Diógenes Quintero, quien ostenta la curul de paz, le hizo un urgente llamado a todos los actores políticos y sociales de la región a que se unan para defender el departamento y su autonomía. Por su parte, el representante liberal Wilmer Guerrero elevó una solicitud a la Comisión Especial de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial de la Cámara, para que intervenga de manera urgente en el trámite de deslinde del municipio con el tramo de Río de Oro (Cesar).

Corzo, ponente

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes anunció la designación de los ponentes que estarán al frente del estudio de otro de los proyectos claves para el gobierno del presidente Gustavo Petro: la reforma pensional que resultó victoriosa en el Senado de la República. En ese grupo se encuentra el representante nortesantandereano Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, quien es un duro crítico de las reformas del mandatario. Corzo ya había tenido la oportunidad de ser ponente de la reforma a la salud y aunque la ponencia de archivo que presentaron en aquella oportunidad no prosperó, el congresista protagonizó junto con Cambio Radical una dura cruzada porque esa iniciativa no saliera adelante en esa corporación.

