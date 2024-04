Esta es la estrategia para recuperar el espacio público en el parque principal de Ocaña

Vigilantes del parque

El vocero de los vendedores, Lubín Emiro Pérez Peñaranda, resaltó el ambiente de cordialidad entre las partes y están dispuestos a reforzar la vigilancia de las zonas verdes.



“Llevo 32 años ofreciendo tintos y vitaminas a los transeúntes y no me considero como un estorbo, al contrario, es un servicio a la gente. Somos conscientes de la ocupación de un espacio público y no pagamos un peso, pero también orientamos a la gente para que no le haga daño a la plaza principal”, recalcó.



Interrumpe la atención de los clientes y con megáfono en mano advierte a los consumidores de los productos y a depositar los vasitos a la cesta de la basura; a los fumadores, apagar bien las colillas de cigarrillo, y a la gente no pisar el césped. “Para mayor facilidad he grabado el mensaje y lo difundo con una alarma en unos parlantes y los resultados han sido positivos”, recalcó.



Insisten que son celadores del parque y cuando le recomiendan cambiar de lugar, lo hace dentro del mismo perímetro sin causar mal a nadie. “Vinimos a este mundo a servir y aconsejar a nuestros semejantes”, recalcó.

Lea además: Las precarias condiciones en las que trabajan los bomberos de Ocaña

Exclamó que es imperiosa la necesidad de trasladarse hacia otro sitio, que sea en las mismas condiciones garantizando el derecho al trabajo.