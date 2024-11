La Z sin la L: Zion & Lennox anunciaron su separación

Por más de dos décadas, su música fue la banda sonora de cientos de fiestas y reuniones, sus éxitos rompieron fronteras, y sus colaboraciones con los grandes del género marcaron un antes y un después en la historia del reguetón.

Pero en la noche de ayer, 13 de noviembre, Felix Gerardo Ortiz Torres, conocido en la industria como ‘Zion’, anunció en su perfil de Instagram una noticia que pocos querían escuchar: él y Gabriel Pizarro, mejor conocido como ‘Lennox’, decidieron tomar caminos separados.

El icónico dúo de ‘Zion & Lennox’ se disuelve oficialmente, y con ellos, una era del reguetón.

Lea: Es una versión de la que me avergüenzo: Aída Victoria sobre Westcol

Una despedida sin conflictos, pero con motivos

Lejos de los dramas y las peleas, a través de un comunicado, 'Zion' dejó en claro que esta separación no tiene raíces en problemas personales entre los dos.

El cantante, en la publicación, se encargó de calmar a sus seguidores: “Esta decisión se toma tras una cuidadosa evaluación de los intereses profesionales y personales de Zion”, se lee en el mensaje.

La razón detrás de la ruptura es, en cambio, la necesidad de ‘Zion’ de proteger su marca personal y enfocarse en sus proyectos futuros.

Entre los comentarios del comunicado, se desliza una referencia a “publicaciones recientes que han afectado la percepción pública y profesional de la marca conjunta”. Aunque el mensaje es confuso, algunos fans especulan que hubo un punto de quiebre en la relación laboral debido a la presión mediática o alguna diferencia de enfoque en sus carreras.

Aun así, ‘Zion’ fue claro en su intención de avanzar en solitario, y dio a conocer que sus esfuerzos estarán enfocados en su próximo proyecto: ‘The Perfect Melody II’, una secuela del álbum que en su momento lo consolidó como uno de los artistas más influyentes del género.

Le puede interesar: John Krasinski es el hombre más sexy del 2024, según la revista People

La otra cara del dúo: ¿y ‘Lennox’?

Mientras tanto, ‘Lennox’ ha guardado silencio. Hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración sobre el tema, y eso aumenta la expectativa en redes sociales. ¿Continuará su carrera como solista? ¿Buscará nuevas colaboraciones? Lo cierto es que la decisión de ‘Zion’ deja a ‘Lennox’ en una posición incierta ante sus seguidores, quienes esperan una respuesta a este giro inesperado en su carrera.

Muchos fanáticos aún sostienen la esperanza de una última gira de despedida, aunque esa posibilidad parece lejana.

Reacciones en redes: el duelo de los fans

Los seguidores del dúo reguetonero, desde luego, no tardaron en expresar su tristeza en redes sociales. Desde mensajes de gratitud hasta peticiones para una última colaboración, el sentimiento general es de incredulidad.

“Zion no es Zion sin Lennox, y Lennox no es Lennox sin Zion”, se lee en uno de los comentarios más compartidos en Instagram. Y es que para muchos, los cantantes eran un paquete indivisible, una alianza que, en palabras de los fans, “ya no será lo mismo por separado”.

Otros mensajes, sin embargo, reflejan la aceptación y el deseo de que ambos continúen con éxito sus carreras individuales: “Agradecidos por la música que nos dieron. ¡Que ahora ambos sigan rompiendo!” escribieron algunos.

Conozca: Una mamacita desde los eighteen: modifican la letra de la canción +57 tras polémica

De Puerto Rico al mundo

Recordemos el impacto de esta dupla desde sus inicios. Cuando el reguetón apenas comenzaba a despuntar como fenómeno en Puerto Rico, ‘Zion y Lennox’ unieron fuerzas para dar forma a un sonido diferente, fresco, y con una fuerte influencia del dancehall y el hip hop.

Fueron pioneros en traer un estilo más melódico al género, optando por temas más comerciales y bailables, lo cual los diferenció de otros artistas de la época. El resultado fue una trayectoria que incluyó himnos como ‘Hoy lo siento’, ‘En tensión’ y ‘Yo voy’, canciones que no solo lideraron listas, sino que también definieron una generación.

Con cuatro álbumes de estudio y colaboraciones con grandes figuras como ‘Daddy Yankee’, Don Omar y J Balvin, el dúo logró consolidarse en la escena global, llevando el reguetón a otro nivel y sumando millones de oyentes.

Sus números actuales en plataformas de streaming, con más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, solo confirman el cariño y lealtad de sus fans.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion