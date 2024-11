Murió Song Jae-Rim, estrella de K-dramas, a los 39 años: detalles de su inesperado fallecimiento

El actor y modelo surcoreano Song Jae Rim, conocido por su participación en reconocidas series y dramas históricos, fue hallado sin vida en su apartamento de Seúl el pasado 12 de noviembre.

La repentina muerte del intérprete ha causado conmoción en la industria del entretenimiento, donde se le recuerda como una figura destacada, tanto por su talento como por su carisma y cercanía con los fans.

Un hallazgo inquietante

Según reportes de medios como Soompi y News Naver, el actor fue encontrado en su residencia, ubicada en el distrito de Seongdong, junto a una carta de dos páginas que, de acuerdo con las autoridades, parece estar dirigida a sus familiares y amigos.

Aunque las investigaciones para esclarecer las causas de su muerte continúan, un portavoz de la policía afirmó que “no hay signos de crimen”, y el contenido de la carta permanece bajo confidencialidad por ser parte de la investigación.

Un legado en la televisión surcoreana

Song Jae-Rim debutó en 2009 en la película Actrices, pero fue su interpretación en la serie histórica La luna abrazando al sol en 2011, la que le otorgó fama internacional.

En esta popular producción, interpretó a Kim Jae Woon, un leal guardaespaldas del rey, actuación que consolidó su posición en la escena televisiva surcoreana y le permitió abrirse camino en otras series exitosas como Two Weeks (2013) y Our Gap-soon (2016), donde su versatilidad y talento interpretativo cautivaron a la audiencia.

A lo largo de su carrera, Song también incursionó en programas de telerrealidad. En 2014, su participación en We Got Married, donde formó una popular pareja ficticia junto a la actriz Kim So Eun y, juntos, ganaron el premio a la Mejor Pareja en los Premios de Entretenimiento de MBC, gracias a la química y cercanía que proyectaron en pantalla.

Reconocido en múltiples ámbitos artísticos

Song Jae Rim, nacido el 18 de febrero de 1985 en Seúl, comenzó su carrera como modelo en importantes desfiles de moda en la capital surcoreana, trabajando para diseñadores de renombre como Juun J y Ha Sang Beg. Este interés por la moda y las artes lo llevó a destacarse rápidamente en campañas publicitarias, aunque su verdadera pasión residía en la actuación.

Pese a su inclinación artística, estudió Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad Chung Ang, lo cual, según algunos, contribuyó a su ética de trabajo disciplinada y a su minuciosa preparación para cada papel.

Además de sus papeles en dramas, el actor también apareció en videos musicales de reconocidos grupos de K-pop como 2NE1 y KARA.

En teatro, su última incursión fue en la obra La rosa de Versalles, que le permitió explorar su faceta en las artes escénicas, mientras que en el cine trabajó en producciones recientes como Yaksha: Operaciones despiadadas (2022) y las aún en desarrollo I’ll Become Rich y Death Business.

Adiós a un artista querido

El próximo 14 de noviembre, sus familiares y amigos cercanos se reunirán en la sala funeraria del Hospital St. Mary, de Yeouido, donde se ha instalado un altar para honrar su memoria y permitir que sus admiradores se despidan.

A las 12:00 del medio día, hora local, se llevará a cabo el funeral y después su cuerpo será trasladado al Crematorio de Seúl.

El legado de Song Jae Rim en la televisión surcoreana y su calidez humana han dejado una profunda huella en quienes lo conocieron y en millones de seguidores que han inundado las redes sociales con emotivos mensajes de despedida.

A lo largo de sus años en la industria, Song fue más que un rostro conocido en el entretenimiento: fue un artista comprometido y un ser humano querido que seguirá siendo recordado por sus contribuciones y por su autenticidad.

