Es una versión de la que me avergüenzo: Aída Victoria sobre Westcol

En una sincera entrevista en el canal de YouTube de Mariam Obregón, la creadora de contenido Aída Victoria Merlano habló por primera vez sobre su ruptura con el streamer Westcol, una relación que concluyó en medio de rumores de infidelidad. Aída confesó que este fue un capítulo difícil de su vida, que la llenó de aprendizajes, pero al que no desea regresar.

La separación de la pareja acaparó la atención de sus seguidores debido a que, según la barranquillera, Westcol habría sido visto con la modelo María Isabel Villa, quien cuenta con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Esta situación habría generado especulaciones de infidelidad que llevaron a la ruptura. Sin embargo, Aída expresó que, más allá de las circunstancias externas, lo que realmente la marcó fue el proceso interno que vivió durante y después de la relación.

En sus declaraciones la creadora de contenido confesó que ese periodo de su vida le dejó varias lecciones, pero también una profunda “vergüenza”. “Es una versión de la que me avergüenzo”, admitió, refiriéndose a cómo el fin de la relación impactó su autoestima.

Merlano habló sobre las distintas etapas de duelo que experimentó: desde extrañar el compartir día a día hasta reencontrarse consigo misma. “La tusa duele no por perder a una persona, sino por perderte a ti”, explicó, reconociendo que el proceso le llevó a reflexionar sobre cómo dejó de ser auténtica para encajar en la relación.

“Hay una etapa oscura en la que no me gustaba ver mi contenido. Es una versión de mí de la que me avergüenzo un montón”, expresó, recordando cómo llegó a sentirse “opaca” y “sin brillo”. Esta situación le llevó a cuestionarse sobre su verdadera identidad y a iniciar un proceso interno.

Aída concluyó la entrevista con una reflexión sobre lo vivido: “Siento que realmente no hay algo que necesite aclarar de lo que pasó en ese momento. Si la gente pensó que la relación y la ruptura era caótica, pues créame que el caos lo viví fui yo”.

