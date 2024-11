Apareció el hijo de Karina, la modelo de Ocaña que ahora es habitante de calle

Ingrid Karina, una habitante de calle en Medellín que en un pasado fue modelo de la agencia Stock Models, despertó preocupación en quienes ven en ella a una persona que necesita ayuda profesional.

Karina le contó su historia de vida a una creadora de contenido, quien recorre algunos sectores de la capital antioqueña para mostrar la otra cara de la ciudad. La habitante de calle dijo que ella cayó en las drogas producto de una desilusión amorosa y por la muerte de una hija.

“Soy Karina, mucho gusto. Hablo siete idiomas: inglés, hebreo, francés, tengo tres nacionalidades, pero de momento, estoy aquí. En estas calles no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme. Hay mucha gente, por ejemplo, que así yo tenga plata en el bolsillo me rechaza para venderme algo. En la economía no importa cómo te ves, lo que importa es si traes dinero”, agregó.

Apareció el hijo de Ingrid Karina

Juan Antonio, quien sería el hijo de Ingrid Karina, vio el video y decidió crear una cuenta en TikTok para ayudar a que su mamá genere dinero por redes sociales.

“Con este video quiero aclararles algunas dudas. He leído muchos comentarios donde me preguntan por qué creé esta cuenta... yo la creé para cuando mi mamá se recupere, tenga de que vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hace ni nadie que les dé trabajo”, agregó.

Juan siguió contando que su mamá tiene un talento para las redes y que podría mostrar su proceso de recuperación a todos aquellos que quieran escucharla.

“Ella puede dedicarse a las redes, después de todo es lo que siempre le ha gustado. Entonces, me gustaría darle esta cuenta apenas se recupere, y con un número muy importante de seguidores para que tenga de que mantenerse y pueda contar su vida”, indicó el joven.

Finalmente, aseguró que él no ha tenido la oportunidad de comunicarse con su madre, pero que muy pronto lo hará.

“Muchos me han dicho que cuente su historia, pero parece que la única que puede contarla es ella. También hay que tener en cuenta que recuperarse de una adicción es un camino muy largo y difícil, lo cual espero que mi mamá pueda lograr con nuestra ayuda”, puntualizó.

