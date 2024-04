Es ponerse una lápida en el cuello: Yeison Jiménez comentó sobre lo que sucedería a quien intente atentar contra su vida

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más famosos y escuchado en la industria. A sus 32 años, ha cautivado los corazones de sus seguidores, quienes lo acompañan en sus conciertos y lanzamientos musicales.

Sus mayores éxitos hasta el momento han sido Ni Tengo Ni Necesito, Hasta la madre, Ya no mi amor, Bendecida; y la canción que lo llevó a la fama: Aventurero.

Recientemente, el cantante estuvo boca de los internautas, por unas declaraciones que hizo en una entrevista donde afirmó que a él lo quieren mucho, y que, si le pasa algo que atente contra su vida, esas personas no estarían vivas.

“Las personas con las que yo tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos, y a mí me quiere mucho la gente... tanto los buenos como los malos. Entonces, si a Yeison Jiménez le hicieran algo, si Dios no lo permite; pues sería una cagada horrible, pero ninguno de ellos quedaría vivo”; aseguró el artista al medio Los 40 principales.

“En este país yo soy una de las personas que más quieren, y hay gente que tiene mucho poder y que saben que si me tocan, se van a muerte simplemente por el sentimiento que tiene hacia el artista”, agregó Jiménez.

De esa manera, el cantante aseguró que “ha sido bueno” y que por eso no le harían daño, ya que sería difícil que sucediera un robo o un atentado, pues considera que él “es querido por todos”.

“Me quieren los buenos, me quieren los malos, me quieren los de la Costa, los de Cúcuta, los de Pasto, los del Cauca, los del Valle, los de Antioquia... todo el mundo me adora”, puntualizó el artista.

*Con información de El Colombiano

