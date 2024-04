Todo lo que olía a guerrilla tenía que darse de baja: esto y más confesó ‘Zeus’ en la JEP

Cúcuta estuvo en la palestra esta semana, porque la noche del pasado domingo se dio la fuga de 20 delincuentes de la Estación Centro de la Policía Metropolitana Cúcuta, entre los cuales estuvo el exmilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como ‘Zeus’, capturado el 10 d abril en Mutiscua, Norte de Santander,

Incluso, el director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, pidió disculpas tras los hechos ocurridos.

Vorágine rememoró algunos detalles de una entrevista al mayor retirado del Ejército, cuando se encontraba bajo el sometimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la cual sigue vinculado por sus aportes al esclarecimiento de hechos en los macrocasos 03 (‘falsos positivos’), 04 (violencia en Urabá) y 06 (exterminio de la Unión Patriótica).

Tras su captura, la JEP le abrió un incidente de incumplimiento que podría llevarlo a la expulsión de esta jurisdicción. De acuerdo con ese medio, ‘Zeus’ rindió 10 versiones voluntarias, entre mayo de 2021 y junio de 2022, donde reconoció su responsabilidad en muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates y en asesinatos de militantes de la UP.

En la entrevista, el exmilitar reconoció que se vinculó con Carlos Castaño, fundador de la Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el comandante paramilitar ‘Doble Cero’, para dar entrenamientos, instrucción de lectura de cartas de orientación de aeronaves y enseñar lo que había aprendo en las Fuerzas Especiales a grupos Convivir, entre 1997 y 1998.

En los años de los diálogos de paz entre las Farc y el gobierno de Andrés pastrana, ‘Zeus’, siendo capitán en el Batallón del Ejército en el Meta, combatió en los límites de la zona de despeje de la mano de ‘Otoniel’ (Dairo Antonio Úsuga David, quien era integrante de las Auc y luego llegó a ser el jefe máximo del Clan del Golfo) en el primer y segundo semestre de 1999, contra las Farc y copando territorio, porque ya estaba el plan estratégico de expansión de los paramilitares.

“Ahí se trabajó conjuntamente con las autodefensas haciendo operaciones para minimizar el poder que tenían las Farc en esa región. Era la única forma…Todo lo que olía a guerrilla tenía que darse de baja, desaparecer, porque uno es un soldado y actúa así, es una memoria de músculo, uno no se detiene a pensar si era verdad o no, porque ya estaban pidiendo resultados”, se desprende de la entrevista afirmó el exmilitar.

El hoy fugado, en ese entonces, dijo que ante la JEP se esclarecieron varios hechos de complicidad del Ejército con autodefensas para exterminar a miembros de la UP. “Cuando uno estaba en una operación militar le decían: ‘el enemigo suyo son las Farc, Eln, Epl y miembros de la UP, porque son el brazo político de todas esas guerrillas’”.

‘Zeus’ recalcó que él nunca disparó contra sus víctimas de ‘falsos positivos’, pero reconoció que permitió que las Auc lo hicieran, y “eso cuenta como si también hubiera estado al lado del gatillo”, por lo que es “igual de responsable o más, porque representaba la ley en ese momento”.

“Se ultimaron personas inocentes de lo cual yo les he pedido perdón, no me cansaré de pedirle perdón a las víctimas. Así hubiera sido enemigo, que lo hubiéramos cogido vivo, eso no tendría por qué haber sucedido. Todo esto lo sabe la magistratura de la JEP en mis declaraciones rendidas en 2021”.

‘Zeus’ aseguró que conoció al paramilitar ‘Don Diego’ en 2004, quien lo contactó para que la ayudara en su guerra contra Wilber Varela, alias ‘Jabón’, por lo que empezó una persecución contra él y su gente, tanto así, que tenía a su disposición varias unidades de los batallones para perseguir a Varela, quien finalmente huyó a Venezuela.

El exmilitar narró en la entrevista que, en 2005, lo llamaron a calificar servicios, al tiempo que se tramitaba una orden de captura por la masacre de Potosí, en Cajamarca, Tolima; entonces, se fue a Europa y el 5 de octubre de ese año lo arrestaron.

