El ocaso del ‘imperio’ del polvo blanco en el Catatumbo

Elevadas cifras

De acuerdo a las estadísticas del año pasado existen 42.000 hectáreas cultivadas de coca en el Catatumbo, lo que representa a unas 42.000 familias que vivían de esas plantaciones y ahora está muy resiliente ante la ausencia del Estado en un escenario del conflicto armado.



“Está en un constante cambio, pues ha sobrevivido al paramilitarismo, al desplazamiento forzado y los falsos positivos y ahora no es la excepción para sobrellevar las dificultades”, recalca.



En la actualidad se adelanta un proceso de sustitución voluntaria donde el agricultor es consciente de la crisis alimentaria y comienza a buscar alternativas de producción, tristemente ante la ausencia del Estado, pues no existen mecanismos fuertes con vías terciarias, asistencia técnica, créditos e insumos. “El PNIS no ha llegado concretamente al Catatumbo medio, únicamente en Tibú y Sardinata. En estos momentos se adelantan diagnósticos, pero la crisis ya está. Existen iniciativas en piscicultura, aguacate y cacao donde han encontrado la oportunidad”, señala.



El campesino está soqueando la mata de coca con las esperanzas que el mercado se reactive, pero es muy difícil. “Ese boom de opioide en los Estados Unidos va a durar muchos años y para el pequeño campesino es de sobrevivencia y no de enriquecimiento, entonces urgen alternativas. Lo que no hizo el paramilitarismo en el 2000 con el desplazamiento forzado lo puede lograr esta crisis donde la gente vende sus tierras y viajan a otras regiones. Ha habido procesos migratorios, no hay plata en la región, la moneda de cambio es la coca, no existe flujo de capital y abandona el territorio”.

“Estamos viendo un cambio en el paisaje, pues donde había plantaciones ilícitas observamos cultivos de cacao. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que acompañe esos procesos voluntarios, el punto de inflexión es que hay una crisis y es el momento para que el Estado social de derecho llegue al Catatumbo con soluciones reales que promuevan ese cambio”, reiteró.