Kevin Castillo se coronó como campeón en el Clásico RCN 2024

Kevin Castillo, a sus 22 años, puede decir que ganó una de las carreras más tradicionales del ciclismo latinoamericano: el risaraldense alzó el título de campeón del Clásico RCN en 2024, además, siendo vencedor de cuatro etapas.

El corredor del Team Sistecrédito cumplió en la novena y última jornada, una contrarreloj montañosa de 11 km entre Bello y el Alto de Cuartas, llegando a 1:40” del ganador y compañero su compañero de equipo Wilson Peña.

En la clasificación general de la carrera que inició en Cúcuta, Castillo fue el campeón con un tiempo de 33:17:15”, seguido por Robinson López (GW Erco Shimano) a 32 segundos y el podio lo completó Cristian Muñoz (NU Colombia) a 47”.

“Le doy gracias a toda la afición que me apoyó en el Clásico RCN, como también a todo mi equipo, que hizo un trabajo excelente para defenderme, también a mi entrenador Gabriel Jaime Vélez. Sí imaginaba correr un buen Clásico, pero jamás esto que se hizo, es algo que me está regalando la vida y Dios”, declaró el joven ciclista, campeón nacional Sub-23 el año pasado.

Castillo, de familia cafetera del municipio de Marsella en Risaralda, no olvidó su origen campesino en medio de la celebración.

“Son mis raíces, es la esencia, agradecido con mis padres, todos los días trabajo por darles una estabilidad, son mi motor, por ellos estoy acá”, dijo el también del Tour de Guadalupe 2024.

“Ganar en Colombia es demasiado duro porque los equipos están bien conformados. Tengo grandes compañeros y me ayudaron a ganar. Wilson Peña es un corredor de mucha clase y me ha guiado. El año pasado decía que en dos o tres años entraría en la disputadas de las grandes carreras del país y Dios me ayudó para esto”, añadió.

Los campeones

El campeón fue el mejor de la clasificación por puntos. La montaña fue para César Guavita (Colombia Potencia de Vida), el mejor Sub-23 fue Diego Pescador (GW Erco Shimano), el novato Juan Felipe Rodríguez (100% Huevos Caldas Manizales), el premio a la excelencia fue para Yerson Sánchez (Team Depormundo), la combatividad para Daniel Hoyos (100% Huevos Caldas Manizales), la combinada para Robinson López (GW Erco Shimano), el vencedor de sprint especiales fue Lesion Maca (Ron Viejo de Caldas) y el de metas volantes Alejandro ‘Pony’ Osorio (GW Erco Shimano). El equipo campeón fue el GW Erco Shimano.

El equipo Norte de Santander, que inició con ocho corredores, terminó con tres. Luis Mora fue el mejor en la casilla 29 a 47:23”, Kevin Cano fue 46 a 1:12:40” y Edwin Torres culminó 92 a 2:15:50”.

En la clasificación por equipos, los rojinegros fueron 13 entre 17 escuadras.

Además de las cuatro victorias de etapa de Castillo, fueron vencedores: Team Medellín, Jonathan Chaves, Wilmar Paredes, Alejandro Osorio y Wilson Peña.

