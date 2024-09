¿El fin de las madrugadas? Propuesta legislativa cambiaría la jornada académica de los colegios

Levantarse muy temprano para llegar al colegio suele convertirse en toda una pesadilla para algunos estudiantes desde la educación preescolar hasta el bachillerato. Es por eso que en el Congreso de la República se ha promovido un proyecto de ley que busca prohibir que los colegios, tanto públicos como privados, inicien clases antes de las 7:00 de la mañana.

La iniciativa que lleva por nombre “Estudio sin madrugón”, fue propuesta por el senador cucuteño Alejandro Carlos Chacón y cobija a los estudiantes de educación preescolar, básica y media, hasta el grado 11.

El congresista en reiteradas ocasiones ha asegurado que resulta injusto que ingresar tan temprano a clases termine afectando a los alumnos. Y además propone que la duración de las clases pase de 60 a 45 minutos.

Ante este panorama, son muchas las opiniones que se han despertado entre estudiantes, docentes y padres de familia sobre las implicaciones de esta ley, si llega a ser aprobada.

Uno de ellos es Óscar Aldana, rector de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero, que actualmente cuenta con cuatro sedes en Cúcuta y dos jornadas académicas: una desde 6:00 a.m. a 12:00 m. y otra de 12:00 m. a 6:00 p.m.

Lea además: El PAE en Cúcuta tendrá una pausa por cambio de contrato

“Yo pensaría que no afecta el rendimiento académico. En el caso de preescolar sí se necesita que el estudiante esté plenamente despierto y por eso su horario tiene un ingreso posterior al de los demás estudiantes. La medida pudiera ser benéfica para aquellos que viven en puntos distantes a la institución”, precisa el docente.

Sin embargo, a pesar de esos beneficios, Aldana asegura que implicaría extender la jornada hasta cerca de la 1:00 de la tarde, lo cual terminaría afectando a quienes ingresan a estudiar por la tarde.

“Si eso fuera así, no tenemos aulas ni establecimientos educativos para extender la jornada, porque se retrasaría el ingreso de los estudiantes de la tarde y hay una deficiencia de capacidad instalada de muchos colegios, salvo las instituciones que tienen jornada única”, añade.

Para el profesor, el retraso en la llegada de algunos estudiantes para la clase de 6:00 a.m. se debe a los hábitos de sueño, porque en muchos casos se duermen tarde o pasan mucho tiempo frente a plataformas tecnológicas.

Similar es la postura del rector Pedro Julio Pezzotti, de la institución educativa Francisco de Sales quien sostiene que la propuesta resulta casi imposible para las instituciones de todo el país debido a que no cuentan con la planta física necesaria.

“El problema que hay, principalmente, es que los niños no duermen temprano. Pero también hay quienes lo ven con buenos ojos y quieren estudiar en la mañana”, señala.

El docente también dice que acostumbrar a los niños a que ingresen más tarde en la jornada de la mañana, podría hacer que pierdan algunos hábitos.

‘Entre más tiempo pasemos, más preparados vamos a estar’

Por su parte, para conocer qué piensan los estudiantes respecto al tema, La Opinión se comunicó con el personero del Instituto Técnico Guaimaral, Juan Pablo Rodríguez.

En concepto del joven, aunque la iniciativa pueda tener sus beneficios, está de acuerdo con que “entre más tiempo pasen en la institución, más preparados van a estar” en su vida académica y profesional.

“Hay personas a las que se les puede dificultar madrugar, aunque también depende de cada estudiante, porque hay algunos que viven lejos y tienen que madrugar más”, comenta.

Infórmese: Unidades de urgencias en colapso: al Hospital Erasmo Meoz no le cabe un enfermo más

¿Qué piensan los padres de familia?

Eduardo Parra, presidente de la Liga Municipal de la Asociación de Padres de Familia de Cúcuta (Asopadres) indica que están de acuerdo con lo propuesto en el proyecto de ley. Esto debido a que hay estudiantes que madrugan demasiado, sobre todo en los colegios que inician con jornada académica entre las 6:00 a.m. y las 6:30 a.m., porque deben levantarse mínimo a las 4:00 a.m. para llegar a tiempo a los planteles educativos. “

A veces estos niños mantienen todo el día con sueño incluso en las aulas escolares, es una medida que le caería bien a los estudiantes sobre todo a los niños de jardín y preescolar, ya que vela por el bienestar de la niñez”, afirma.

Además asegura que entre las principales dificultades se encuentran las horas de sueño, porque no todos los niños y jóvenes se van a dormir temprano.

“Hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos padres, y de aprobarse este proyecto se requeriría mayor pedagogía y socialización por parte del Ministerio de Educación”, agrega.

Lo que recomienda la ciencia Para algunas personas, empezar a estudiar temprano se traduce en ser más productivo. Sin embargo, algunas investigaciones científicas han demostrado lo que sucede con los estudiantes al momento de levantarse hasta con dos horas de anticipación para llegar temprano al colegio.

En la Universidad de Minnesota (Estados Unidos), la investigadora Kyla Wahlstrom, del cuerpo docente de la Facultad de Educación y Desarrollo Humano, se dedicó a estudiar los aspectos que influyen en el aprendizaje de los estudiantes, incluidos los horarios de estudio.

Según sus resultados, los adolescentes no pueden estar completamente activos antes de las 8:30 a.m., recomendando además, que tengan nueve horas de sueño cada noche.

“Es interesante que tanto los padres como los adolescentes piensen que pueden recuperar el sueño perdido durante el fin de semana. Es una suposición totalmente falsa, porque es como si el sueño fuera el alimento para el cerebro”, fue su comentario en una entrevista para el portal SciLine.

Es por eso, que con el paso del tiempo en Estados Unidos se empezaron a ajustar los horarios de clase para evitar que los estudiantes inicien con su proceso de aprendizaje muy temprano. Y en países como Suecia, Finlandia, España, Italia y Grecia los colegios empiezan con sus labores académicas entre las 8:30 a.m. y las 9:00 a.m. pensando en el bienestar de los estudiantes.

Colombia, según el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se consolidó en 2023 como el país donde más se madruga con un promedio de ciudadanos que se levantan a las 6:31 a.m.

Sin embargo, madrugar para ir al trabajo o estudio, no significa que sea más productivo.

Le puede interesar: Autoridades anuncian ataque contra el lavado de activos en Cúcuta

¿Afecta el estado emocional?

Niños con estrés, jóvenes con desánimo para ir al colegio y padres preocupados por tener que levantarlos temprano para estudiar, son situaciones que hacen parte del diario vivir de muchas familias.

Y aunque pareciera ser solo cuestión de tiempo para que los niños y jóvenes se acostumbren a su rutina, especialistas aclaran que madrugar sí puede traer implicaciones negativas en el desarrollo emocional y cognitivo.

Así lo afirma la psicóloga Sandra Durán, experta en salud mental y crianza a padres de familia.

“Ingresar muy temprano a estudiar sí influye negativamente en su desarrollo, porque el patrón de sueño juega un papel importante en las emociones y también en los procesos de atención”, advierte.

Según Durán, en la cultura de Norte de Santander y Colombia, es común que padre y madre trabajen durante varias horas al día, lo que puede influir en la rutina de sueño de los niños.

“Cuando eso pasa, los niños son más irritables, están somnolientos y con ansiedad por iniciar sus rutinas temprano. Hay una afectación emocional y social que influye en su rendimiento académico”, agrega.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion