Una coreana de 80 años sueña con ser la próxima Miss Universo

Cumplir los sueños no tiene límite de edad, y romper con las barreras de género tampoco. Así lo ha demostrado Choi Soon-hwa, una modelo veterana de 81 años, quien ha logrado lo que parecía imposible: competir en un certamen de belleza a su edad y llegar a la final, con la posibilidad de coronarse en noviembre.

Choi, quien tenía este sueño desde joven, decidió cumplirlo ahora. Como ella misma afirma: “Antes de morir, tienes que hacer lo que siempre quisiste hacer, las cosas que sacrificaste por criar a tus hijos. Tienes que hacerlo cuando seas viejo, y cuando lo hagas, encontrarás la felicidad en todo momento”.

Este año marca un hito, ya que es la primera vez que Miss Universo permite la participación sin restricciones de edad. Desde 2023, la organización eliminó el límite de 28 años, vigente desde el primer concurso en 1952.

En la edición 2024, el único requisito fue ser una mujer mayor de 19 años y de nacionalidad coreana, una oportunidad que Choi aprovechó sin dudarlo.

¿Quién es Choi Soon-hwa?

A los 70 años, Choi comenzó su carrera en el mundo de la moda, protagonizando portadas y desfilando en pasarelas de su país. Nacida en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Choi fue enfermera, está divorciada y es madre de dos hijos y abuela de tres nietos, quienes siempre la han apoyado en su carrera y animado a seguir adelante.

“Nací y crecí en una época muy difícil, y todavía tengo esa resiliencia para luchar y sobrevivir a mis propias batallas. Pero la generación joven no tiene idea”, comentó en una entrevista con The Washington Post.

Desde niña, Choi había estado interesada en la moda y la actuación. “Cuando vivía en Masan, a mediados de los años 50, mi abuela me llevaba al teatro. Vi muchas películas extranjeras, obras de teatro y óperas coreanas. Quizás ya entonces tenía el talento para disfrutar actuando en el escenario. También soñaba con convertirme en modelo, usando ropa bonita como la que veía en las revistas que mi padre compraba para mis hermanas”, recordó en una entrevista con un periódico coreano.

Su incursión en la moda comenzó más tarde en la vida, cuando un paciente le dijo que tenía potencial para ser modelo. Motivada por esta idea, Choi se inscribió en una academia y comenzó a desfilar, aunque al principio lo hizo con muchos nervios. “Nunca había caminado en línea recta hasta los 70 años. Caminar como modelo, posar y sonreír fue un desafío para mí. Practiqué todas las noches desde la medianoche hasta la 1:30 a.m. durante dos años”, explicó.

