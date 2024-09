Ya nada nos sorprende: Francisco Santos le responde a Petro por la advertencia de quitar subsidio para ricos

Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, criticó al presidente Gustavo Petro por sus advertencias acerca de la aprobación de la reforma tributaria.



No solo calificó las propuestas como una “tragedia”, sino que además señaló que “nada nos sorprende” ante lo anunciado por el jefe de estado.



“Qué tragedia que el presidente de un país Gustavo Petro no sepa que los ricos no tienen subsidios y al contrario son los que los financian. Ya nada nos sorprende”, escribió este sábado en su cuenta de X.



La reacción de Santos se dio ante las alertas de Petro de quitarle los subsidios a los más ricos si el Congreso no aprueba la reforma tributaria del próximo año.

“Si hay que recortar el presupuesto del 2025 porque el congreso no aprueba la ley de financiamiento entonces se recortarán todos los subsidios a los sectores ricos de la población. El pueblo no paga el sobre endeudamiento de Duque”, expresó Petro.



Según señaló el presidente del Senado, Efraín Cepeda, la adopción del presupuesto general de la Nación de 2025 por decreto demuestra la baja capacidad de concertación del actual Gobierno nacional y llevará a un inminente recorte del mismo el otro año.



Según Cepeda, "por eso se cayó el presupuesto, por primera vez en la historia reciente de Colombia, el Gobierno pensaba que teníamos un senado genuflexo, y no fue cierto; allí nos impusimos y estamos defendiéndole el bolsillo a los colombianos, que ya recibieron una dura reforma tributaria, y recetarle otra sin discusión ahora hubiese sido irresponsable".



Sostuvo que el gobierno incluye los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento o reforma tributaria, lo cual llevará a demandas y adicionalmente no es claro cuánto será el monto de lo que salga aprobada de la tributaria.

