‘Escribí la novela porque quería mostrar un mundo en crisis’

Actualmente, en distintas partes del mundo se viene preparando la publicación de libros que investigan y analizan la obra literaria del escritor colombiano Pablo Montoya.

En importantes centros académicos de Colombia, México, Países Bajos, Italia y España se trabaja en estas investigaciones realizadas por maestros o como tesis de doctorados, mostrando la calidad de profundidad del autor nacido en Barrancabermeja, radicado en Medellín y que vive en la actualidad en Madrid (España).

Tras su largo y profundo recorrido por el dolor, las heridas y las consecuencias de la violencia en Medellín, como en su elogiada novela ‘La Sombra de Orión’, Pablo Montoya tomó la decisión de volver a visitar un escenario y un tiempo que había visitado 12 años atrás en ‘Lejos de Roma’.

Así, en plena pandemia viajó en el tiempo hasta el siglo II, cuando el centro del mundo de aquel entonces, el Imperio Romano, se encontraba en declive, sufriendo de una pandemia, el cambio climático y los fuertes vientos de guerra, encontrando total similitud con los tiempos actuales.

Todo esto dio como resultado ‘Marco Aurelio y los límites del imperio’, que acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), a la cual llegó desde Madrid para hablar sobre la aventura que fue escribir una novela teniendo a un emperador como protagonista, en primera persona y en el otoño de su vida.

Entre pandemias

La novela arranca en medio de la gran pandemia que azotó a Roma en el siglo II, y parte de su escritura se dio en medio de la pandemia de 2020…

Lo que suscitó la escritura de este libro fue la experiencia de la pandemia. En medio de ella me pidieron un ensayo sobre literatura y pestes, y en medio de la investigación me encontré con la figura de Marco Aurelio, quien fue el emperador romano que le tocó administrar el imperio bajo la primera pandemia que se presentó en occidente. Antes de esta, no se conoce una tan implacable, tan virulenta y tan expansiva.

En Marco Aurelio estaban puestas todas las esperanzas porque era un filósofo, inteligente, culto, a quien le tocó administrar en medio de una debacle generalizada, donde el principal obstáculo fue la pandemia, que fue una especie de viruela, por lo que en medio de los días de confinamiento que tuvimos en Colombia, me llamó mucho la atención esa figura, que era sensata, evidentemente sabía, con las mejores intenciones de ayudarle al pueblo romano, conectándome con el personaje.

-¿Cómo fue la investigación en torno a este personaje?

Leí ‘Meditaciones’ que fue un libro que él escribió, no para publicar, sino como ejercicio espiritual, pero que por los avatares de la historia se convirtió en uno de los libros más leídos, y que aún se sigue leyendo.

Empecé a indagar en ese siglo II y me pareció muy parecido al nuestro. Las crisis que tuvieron, fueron muy parecidas a las nuestras, con una pandemia, una crisis climática, además de las invasiones bárbaras, que fueron muchísimas y por todos lados; además del ascenso del cristianismo. Es en el siglo II en el que se fundamenta y se establece el cristianismo como lo conocemos hoy en día.

-Es Marco Aurelio quien cuenta su propia historia…

La novela está contada en primera persona, es el emperador quien está hablando desde uno de los bastiones limítrofes del imperio, deteniendo una de las invasiones bárbaras, haciendo un recuento de su vida, y por eso la novela comienza con la llegada de la peste a Roma, lo que permite que el libro dialogue con la actualidad. Se supone que ya superamos la pandemia del Covid-19, pero es seguro que vendrán otras.

-¿Crisis climática en la antigua Roma?

Son interpretaciones a la cual le están apostando los historiadores de la Roma Antigua en los últimos años en distintas partes del mundo. A través de los últimos hallazgos arqueológicos, se han dado cuenta que fue un periodo muy crítico entre sequías e intensas lluvias. Uno de los varios obstáculos que llevaría al Imperio Romano a su decadencia.

-Tiempos muy parecidos pese a la distancia del tiempo…

Aunque son muy similares en muchas cosas, nosotros estamos más protegidos por la ciencia, por la medicina, con una longevidad muchísimo más extensa, porque el promedio de vida de un romano era de 35 años, donde las mujeres morían rápidamente porque debían parir y parir, en tiempos sin antibióticos ni nada de eso.

La procreación determinaba el combate de la criatura humana contra la aniquilación, por lo que debían procrear mucho para poder garantizar la permanencia de las sociedades. Muy pocos cruzaban los 60 años de edad. Marco Aurelio murió a los 58 años, que para la época era un hombre bastante viejo.

Tiempos similares

En qué otras cosas encontró similitudes entre la Antigua Roma y la actualidad…

Hay mucha similitud en la incertidumbre que caracterizó a la Roma de Marco Aurelio, a la incertidumbre que tenemos nosotros. Marco Aurelio hace unas reflexiones muy interesantes que tienen que ver con la fragilidad del ser humano. La idea de la novela era actualizar aún más el personaje de Marco Aurelio.

Conozca: El plan perfecto de fuga de Zeus, que avergüenza a la Policía de Cúcuta

Una novela histórica luego de lo que fue su obra ‘La Sombra de Orion’.

Es una novela terrible, y lo digo así, porque he estado hablando últimamente sobre el tema de la desaparición forzada y cómo la literatura puede ayudar a la justicia restaurativa. En realidad yo no me pregunté mucho de esas cosas cuando estaba escribiendo esa novela, lo que yo quería era indagar en esos núcleos tremendos de la desaparición forzada, y de alguna manera poner mi posición frente a ese asunto.

Me ha generado una grata sorpresa que ‘La Sombra de Orion’ dialoga mucho con lo que se propone la JEP, y lo que se propuso la Comisión de la Verdad.

Además, cuando la terminé, pensé que con ella cerraría mi ciclo que tenía que ver con la narrativa mía vinculada con la violencia en Medellín, y fue cuando me pregunté por cuál sería el tema del siguiente libro y apareció Marco Aurelio.

¿Cómo llegó Marco Aurelio a su vida?

En realidad jamás pensé que escribiría sobre Marco Aurelio, porque pensé que meterse con un personaje de estas dimensiones era demasiado exigente. Tenía algunos ejemplos, como ‘Memorias de Adriano’, así como ‘Yo Claudio’, novelas que me gustaban mucho, pero no pensé en escribir de un emperador, que es una cosa tremenda. Yo me había metido con un poeta, Ovidio, un exiliado, pero era meterme con el hombre centro del imperio.

Sin embargo, en la investigación, empecé a verlo mucho más actual de lo que me hubiera imaginado. Yo no soy estoico en rigor, pero hay pensamientos y conceptos en el estoicismo que me parecen muy pertinentes tenerlas en cuenta ahora. Escribí la novela porque quería mostrar un mundo en crisis, y cómo sería posible tratar de evitar que ese mundo se fuera al carajo a través de la filosofía.

De qué modo la filosofía puede servir como arma para poder administrar o gobernar. De esta manera la novela terminó convirtiéndose en una reflexión sobre el poder y todos sus vínculos en temas como la muerte, el deber social, el exilio, con la guerra, con la paz, con el amor familiar, con el deber ciudadano, las dificultades con las pestes.

La filosofía como arma para gobernar, ¿Sucede hoy en día?

Es muy poco. No encontramos algún Marco Aurelio, quizás Pepe Mujica, que no es estoico, pero la experiencia de la represión, un hombre que le apostaba a la revolución armada y terminó del lado más pacífico posible, aunque Marco Aurelio jamás fue pacifista, él fue un emperador guerrero. No quería hacer guerras, quería dedicarse a filosofar, pero le tocó, porque tenían que defender la civilización romana, para eso fue educado, donde le dijeron que ese modelo era el ejemplo del orden.

Hoy, entre occidente y algunos mundos de oriente hay una guerra diciendo que defienden la paz. Son modos muy parecidos en ese aspecto.

¿Cómo se ve la figura de Marco Aurelio hoy en día?

Lo que sí veo es que personas del común, así como grandes empresarios sienten que el estoicismo les puede ayudar a manejar de un mejor modo la vida cotidiana. Marco Aurelio como figura de autoayuda, lo cual está funcionando mucho en Europa y Estados Unidos.

¿Cómo era su forma de gobernar?

Lo que dice Marco Aurelio que no podía instalar una república ideal como sí lo quería Platón. Lo que pretendía era que en la ciudadela romana reinara la justicia. Lo que se puede debatir es sobre el tipo de justicia, porque Roma estaba llena de esclavos, con el 0.5% de la población que era de la Nobleza, mientras que el resto vivían en condiciones infrahumanas.

Los conceptos de Marco Aurelio están pensados, en principio, en el mundo en el cual vivió, pero se han proyectado al futuro y darle herramientas a la gente de hoy.

Una portada bastante impactante…

Sí, sobre las ruinas del Imperio Romano se impone la figura del emperador. Es un personaje fascinante, que me envolvió, soñaba con él, con diálogos permanentes, leyendo casi todas las biografías que se han escrito sobre él y las novelas que lo han tenido como personaje central.

Infórmese: La vicepresidenta Francia Márquez se destapa sobre su futuro político

En los últimos años ha vuelto el interés desde la literatura por el Imperio Romano…

Yo creo que es una moda que existe desde el siglo XIX, pero yo creo que hay novelas interesantes, pero la mayoría son best seller, que son escritas bajo esa fórmula, siendo novelas comerciales, espectaculares, con una investigación, pero que son novelas didácticas, que al abordar un imperio guerrero y pagano, suelen mostrar esas facetas con cierto dramatismo.

Las que he leído me he encontrado con novelas donde no hay una gran indagación psicológica, espiritual e incluso literaria, pero que son exitosas porque a la gente le interesa qué quedó de Roma y qué hay de Roma en nosotros.

¿Y su novela?

Mi novela le apuesta más al lenguaje literario y al poético. Se ha dicho, aunque es un chisme misógino, que la esposa de Marco Aurelio, Faustina, era una especie de ninfómana que se acostaba con los gladiadores, que es una versión que viene desde aquellos tiempos, pero los historiadores actuales aseguran que fue una versión completamente manipulada y falsa.

Además, en ‘Meditaciones’, Marco Aurelio le rinde homenaje a ella, considerándola sencilla, fiel, sensata, inteligente, pero a muchos escritores les fascina pensar más en una emperatriz ninfómana.

¿Qué tan cierta es la persecución de Marco Aurelio contra los cristianos?

Existen novelistas aseguran que Marco Aurelio fue implacable con los cristianos, pero es caer en los lugares comunes.

Es claro que era un pagano romano, y en el libro hay un capítulo sobre los cristianos, donde intento darle la voz a un romano filósofo y culto, para que él exponga cuál es su posición frente a los cristianos, y como aquel que mandaba a asesinar cristianos.

Es cierto que en algunos momentos debieron juzgar a algunos cristianos, que en su momento quebrantaron la ley, pero la verdad es que los romanos eran tolerantes, donde le pedían que siguieran los lineamientos en público, mientras sus creencias en el interior de sus casas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion