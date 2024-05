La vicepresidenta Francia Márquez se destapa sobre su futuro político

Ya no se le ve novata. Tampoco se le siente al responder. Hoy la vicepresidente de la República, Francia Márquez Mina, es más apasionada pero controlada en sus respuestas sobre el gobierno del cambio.

En los meses recientes ha sido objeto de muchas críticas, acerca, por ejemplo, de su función al frente del Ministerio de la Equidad, de la baja ejecución del mismo, también de los cuestionamientos que le hacen en su departamento, Cauca, por la falta de acción del Gobierno frente a la compleja situación de orden público.

Concreta y directa responde a esos temas, pero también del propósito del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente, de su relación con la clase política, de la claridad que tiene que su labor como vicepresidente va hasta el 2026 y que de ahí en adelante se lanza a otros asuntos pero no políticos.

Márquez no deja pasar la oportunidad para hablar de la oposición, de la cual asegura que ha tenido la libertad para presentar sus posturas, como pasó en la marcha del 21 de abril, pero lamentó que en la misma se haya pedido la muerte del jefe del Estado. De este y otros temas la vicepresidente de la República, Francia Márquez Mina, habló con Colprensa.

- Da la impresión de que no despega el Ministerio de Igualdad y de ahí las múltiples críticas. ¿Qué está pasando?

Entiendo que los ojos siempre van a estar puestos sobre nosotros y es normal, pero se está cuestionando un Ministerio que está en construcción. La ley que lo creó, se aprobó el 4 de enero del año pasado y solo hasta el 29 de junio se expidieron los decretos que crearon el Sector de Igualdad y Equidad, la estructura y la planta de personal del Ministerio. Entre julio y agosto avanzamos en el proceso de constitución de la entidad, que implicó tramites con la Contaduría General de la Nación, la DIAN y el Ministerio de Hacienda. Avanzamos en la vinculación del personal de apoyo, en crear la página en internet para publicar las hojas de vida, mejor dicho, todo lo que se exige normativamente.

Lea aquí: Se conoce decreto con el que el Gobierno busca centralizar los servicios de inteligencia del país

Hemos hecho un trabajo para la creación física de un Ministerio que no surge de la transformación de una entidad a otra, como sí sucedió con los ministerios de Deportes o de Cultura, por poner dos ejemplos. Es decir, en esos otros casos ya había una entidad que tenía personal, un lugar para trabajar, presupuesto, programas, pero nosotros hemos tenido que empezar de cero. Ha sido un camino largo, pero hoy puedo decir que contamos con 23 programas, ocho de ellos listos para arrancar. Una cosa es tener una ley que crea una institución en el papel y otra cosa es regular y darle orden a lo que dice ese papel, al igual que planificar y organizarla en términos físicos para ponerla a andar.

- Pero la gente no ve resultados y los espera, ¿no le preocupa eso?

Es cierto, la gente quiere ver cambios lo antes posible y nosotros también queremos ver resultados rápidos. Ojalá tuviera una varita mágica que al moverla me diera proyectos, programas y ejecución, pero esto no funciona así. Hoy ya tenemos una ejecución comprometida de poco más del 73% del presupuesto que tenemos asignado este año y eso significa que ya hay unos compromisos para avanzar en iniciativas como Hambre-Cero, que arrancará ahora en mayo. Desde el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad, que es el medio para ejecutar los recursos, vamos a entregar alimentos, ollas comunitarias, a fortalecer comedores comunitarios y las iniciativas de producción de alimentos en los territorios más excluidos y marginados, todo esto después de hacer un mapeo y una identificación para enfocar la inversión.

En agua hemos priorizado el Pacífico y el Caribe en términos de soluciones hídricas, y estamos acompañando la formulación de los proyectos de inversión a los alcaldes. Además, hemos identificado más de 100 escuelas y colegios en estas dos regiones para brindarles soluciones de agua, con una licitación que se abrirá pronto. Está también, por ejemplo, el de las Casas de Dignidad de la Mujer, que tendrán toda la dotación, el equipamiento tecnológico y las herramientas para que las mujeres tengan espacios seguros y donde se garanticen sus derechos. Esto se hará con alcaldes y alcaldesas que están viabilizando la situación jurídica de los predios.

- ¿Las renuncias de las viceministras de Mujeres y de Territorios son una crisis que ya vive la cartera?

Como digo, esta es una institución que se está construyendo y así como se llega, así mismo se puede renunciar en cualquier momento. Yo les agradezco a las dos viceministras por el servicio prestado y el trabajo que hicieron. Su salida no la veo como una crisis, es algo normal en el servicio público. Nosotros seguimos adelante y reitero el compromiso de promover la igualdad y abogar por aquellas personas cuyas voces merecen ser escuchadas.

- ¿Le preocupa la citación a un debate de control político en el Congreso por la oposición sobre el Ministerio de Igualdad, porque dicen que no tiene justificación y se hizo solo para complacerla?

Respeto lo que dice la oposición, que siempre va a buscar alguna excusa para justificar sus narrativas y agresiones. Desde la campaña han tratado de imponer el discurso de que yo no soy capaz y es lo que tratan de decir ahora. Sí me hubiera gustado verlos crear una institución como nosotros lo estamos haciendo, algo que no había pasado en años. Estamos haciendo lo que hay que hacer y vamos a avanzar en la ejecución. A mí que me cuestionen cuando termine el gobierno, si es que no ven resultado, pero no ahora que estamos arrancando.

Entérese: Nivel de embalses está a medio camino, pese a las fuertes lluvias de los últimos días

- ¿Cómo están sus relaciones con el Congreso, no han sido muy distantes?

No creo que haya estado distante. He tenido diálogos con distintos sectores: en enero estuve con la bancada de mujeres y le expliqué todo lo que estábamos haciendo. Me he reunido también con los representantes de las Curules de Paz, al igual que con algunos senadores y senadoras. Soy respetuosa del Congreso y de las posturas que surgen en él, y el hecho de que se planteen discusiones, siempre que sean respetuosas, no me preocupa, pues considero que eso fortalece la democracia. Al menos hoy la oposición respira tranquila, no como en otros tiempos, cuando salir a protestar u oponerse a alguna política gubernamental podía costar la vida.

- ¿Cuál es su opinión sobre las marchas recientes en el país?

Lo del miércoles fue maravilloso (Primero de Mayo) y lo que se vio fue la fuerza del pueblo que no se rinde. En el Gobierno seguimos firmes y comprometidos con los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Las marchas lo que muestran es un avance y la señal de que tenemos una democracia sana y en la de la oposición hubo garantías para movilizarse. Ninguna persona fue agredida o violentada, ningún joven tuvo que perder un ojo o la vida por levantar la voz. Ninguna persona tuvo que confrontarse con la Fuerza Pública como sucedía en anteriores gobiernos cuando colocaban a los policías a ir en contra de la sociedad civil. Eso hoy no pasa y eso evidencia un cambio y la fortaleza de nuestra democracia. Ahora, yo sí tengo que decir que no es deseando la muerte del presidente ni de ninguna persona que vamos a avanzar en Colombia.

- ¿Ha pasado por su mente hacerse a un lado del Ministerio de Igualdad y dejar que otra persona asuma esas responsabilidades?

Nunca, yo llegué aquí para contribuir al cambio, hicimos un esfuerzo con el presidente Gustavo Petro para ser poder y para asumir transformaciones históricas en el país, y es lo que estamos haciendo.